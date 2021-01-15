Подписчики усомнились в сходстве Аллы Пугачевой и Лизы Галкиной

15.01.2021, 9:42, Разное

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Поклонники российской певицы Аллы Пугачевой усомнились в том, что Лиза Галкина ее ребенок. Поводом для этого послужили разговоры о различиях во внешности, пользователи Сети сочли, что дочь совсем не похожа на маму.

На странице Лизы Галкиной в Instagram появилось архивное фото. Один из пользователей отметил, что она является копией мамы, но некоторые подписчики усомнились. Они заявили, что Лиза Галкина не похожа на Аллу Пугачеву или Кристину Орбакайте.

Но нашлись и те, кто увидел сходство между Аллой Пугачевой и дочерью. Только заключалось оно не в похожей внешности, а мимике и движениях. Так, улыбка, ужимки и движения рук Лизы Галкиной напоминали пользователям примадонну.

Стоит напомнить, что Лиза и Гарри Галкины родились в 2013 году. За восемь лет они успели собрать вокруг себя обширную фанатскую базу.