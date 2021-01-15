Модель из Британии рассказала о секрете похудения без диеты и спорта

15.01.2021, 9:42, Разное

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Британская экс-модель рассказала, как ей удалось похудеть за 10 дней без интенсивных тренировок и диеты. За это время она сбросила больше 2 килограммов и заметно подтянула фигуру, а результаты похудения манекенщица Даниэль Ллойд опубликовала на своей странице в Instagram.

Во время похудения бывшая модель не изнуряла себя диетами, но ежедневно выпивала два кетоновых напитка. Свойство этих коктейлей заключается в том, что под его воздействием клетки в качестве энергии начинают использовать не жир и глюкозу, а кетоны.

Также Даниэль Ллойд не занималась эти дни спортом, но во время приема кетоновых напитков ограничила потребление углеводов. Манекенщица призналась, что ей удалось не только сбросить лишний вес, у нее появилось больше энергии, сон стал качественным, а ум прояснился.