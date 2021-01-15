 

WhatsApp обяжет пользователей передавать свои биометрические данные

15.01.2021, 9:11, Разное
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Крупнейший в мире мессенджер начал собирать биометрические данные.

Согласно обновлённому пользовательскому соглашению, отказ от передачи отпечатков пальцев, образца голоса и изображения лица приведёт к блокировке аккаунта с 1 марта.

– Эта мера продиктована исключительно заботой о безопасности наших клиентов. К сожалению, злоумышленники часто похищают пароли и взламывают аккаунты пользователей. Индивидуальные особенности каждого человека – это своего рода пароль. Что может быть надёжнее, чем то, что всегда с нами и что нельзя скопировать? Теперь пользователям WhatsApp не нужно будет запоминать длинные пароли, достаточно при входе в аккаунт сказать несколько слов на камеру и отсканировать отпечаток пальца. Это революционная технология, которая раз и навсегда поставит крест на всех хакерских атаках против наших клиентов. Всякие параноики могут не переживать, личные данные пользователей надёжно защищены и даже наши сотрудники не имеют доступ к биометрический информации, – отметил директор компании Уилл Каткарт.

В ближайшее время и другие IT- гиганты, в том числе Twitter и Facebook, планируют внедрить подобные решения.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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