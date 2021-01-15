Депутат в Бурятии заставлял подчиненных строить дом для тещи

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15.01.2021, 9:09, Новости дня
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Следователи возбудили два уголовных дела в отношении главы МУП «Водоканал» и депутата горсовета Улан-Удэ Жаргала Цыбикова, который заставлял подчиненных строить дом для его тещи и похитил у предприятия 700 тыс. рублей, выделенных на бензин.

«Руководителем следственного управления СК РФ по республике Бурятия возбуждены уголовные дела в отношении депутата Улан-Удэнского городского Совета депутатов шестого созыва, директора муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Жаргала Цыбикова. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное в крупном размере)», – говорится в сообщении на сайте управления Следственного комитета РФ по Бурятии.

По версии следствия, с апреля по декабрь 2019 года подозреваемый «заставлял подчиненных работников безвозмездно трудиться на земельном участке, принадлежащем матери его супруги». «На котором с использованием сил, средств и техники муниципального предприятия был возведен жилой дом, проложены коммунальные сети и выполнены другие строительные и хозяйственные работы. На указанные цели затрачено более 500 тыс. рублей предприятия. При этом работники отвлекались от исполнения своих прямых обязанностей», – информирует СК.

Также, с июля 2018 по ноябрь 2020 года Цыбиков заставлял подчиненных, обслуживающих автопарк предприятия, вносить в путевые листы транспортных средств ложные повышенные показания пройденного пути, указали в ведомстве. «Денежные средства, выделенные на приобретение топлива, находящиеся на заправочных картах, директор таким путем присваивал и использовал в личных целях, совершив хищение на общую сумму более 700 тыс. рублей», – информирует следствие.

Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА «Новости», что силовики пришли с обысками домой и на работу к Цыбикову. По его данным, мероприятия не были связаны с депутатской деятельностью.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого чиновника меры пресечения.



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