СК рассказал о случаях заказных убийств за криптовалюту

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15.01.2021, 9:09, Новости дня
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Киллеры стали брать криптовалюту в качестве оплаты, сообщил руководитель отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий СК Константин Комарда.

«Мы расследуем дела в отношении профессиональных злоумышленников, являющихся специалистами в сфере IT-технологий, уверенно чувствующих себя в киберсреде, тщательно планирующих преступления и использующих весь возможный арсенал средств для того, чтобы сохранить свою анонимность и остаться безнаказанными – от VPN-программ до криптовалюты. Например, по делам о заказных убийствах было установлено использование одной из криптовалют в качестве средства платежа», – передает ТАСС слова эксперта.

Комарда рассказал о сложностях установления заказчика, отправившего оплату. Так, при конвертации криптовалюты в обычную валюту транзакции проводятся через 15-20 электронных кошельков, оформленных на посторонних лиц, где тщательно размываются в числе десятков тысяч других операций, прежде чем попадают к конечному получателю. Для анализа всех этих данных необходимо специальное программное обеспечение и привлечение IT-специалистов.

Напомним, в декабре председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил о необходимости признать криптовалюты имуществом для расследования уголовных дел.



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