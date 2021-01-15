В Украине за сутки коронавирус подтвердили у 8,2 тыс человек

15.01.2021, 8:56, Новости дня

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В Украине за прошлые сутки подтвердили 8199 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в Facebook 15 января сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Среди заболевших 236 детей и 315 медиков.

Умерло за сутки 166 человек, выздоровело 10 328, госпитализировано 2152 пациента.

С начала эпидемии в Украине вирус подтвержден у 1 146 963 человек, 20 542 заболевших умерло, 847 391 выздоровел.

14 января в стране провели 49 596 тестирований на коронавирус, в частности 30 225 – методом ПЦР и 19 371 – методом ИФА. С начала эпидемии в Украине сделали 5,9 млн ПЦР-тестов.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (896), Донецкой (443), Запорожской (629), Львовской (525) и Николаевской (489) областях”, – написал Степанов.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/858181811391482

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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