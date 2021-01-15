После смерти Борис Грачевский оставил большое наследство

15.01.2021, 8:52, Разное

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В СМИ появилась информация о наследстве, которое после себя оставил художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский. На него может претендовать не только последняя жена и его второй сын, но и еще три ребенка от предыдущих браков.

За всю свою деятельность Борис Грачевский успел накопить большое состояние. Так, у режиссера имеется загородный дом с камином, гостиной, гостевой и кабинетом, находящийся на Новорижском шоссе. Его площадь составляет 300 квадратных метров, кроме того, к нему прилегают 17 соток земли. Стоимость данной недвижимости может оцениваться в 50 млн рублей.

Также у Бориса Грачевского имелась трехкомнатная квартира в центре Москвы на улице Гиляровского. Ранее в апартаментах стоимостью 17 млн рублей был сделан дизайнерский ремонт. Помимо недвижимости режиссер был владельцем авторских прав на «Ералаш», приносивших ему гонорар за показ тележурнала.

Сегодня основными претендентами на наследство являются его третья жена и второй сын Филипп. Однако часть наследства могут получить его три старших ребенка: Максим Грачевский, Ксения Алеева-Грачевская и Василиса Грачевская.