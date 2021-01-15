 

Старейшему члену Либертарианской партии России исполнилось 18 лет

15.01.2021, 8:51, Разное
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Либертарианец Николай Пуговкин отметил день своего совершеннолетия, став самым возрастным членом Либертарианской партии России.

Праздничное мероприятие прошло в одном из московских ресторанов «Макдоналдс».

Поздравить именинника собрались все коллеги по партии и видные деятели либертарианского движения. Обстановка вечера была радостной и непринужденной благодаря большому количеству веселых песен и многочисленных подарков. После выступления группы клоунов «Семицветики» слово взял Михаил Светов и произнес яркую эмоциональную речь.

– Привет, всем свободным людям! Ну как настроение?! У меня — отличное, потому что сегодня мы поздравляем нашего друга и соратника Николая с достижением очень важного жизненного рубежа. Теперь, когда ему исполнилось 18 лет, он может покупать пиво и сигареты. Шутка. На самом деле мы можем выставить своего первого кандидата на выборах депутатов в местное самоуправление. Много лет злые языки говорили про нас, что мы маленькая и незаметная партия. Завистники и недоброжелатели насмехались над нами и преуменьшали наш реальный потенциал. Но сегодня мы всем доказали, что мы можем расти и развиваться. Я горд тем, что мы смогли вырастить такого замечательного либертарианца. Я очень люблю вас всех. Будьте смелыми и отважным, и не забывайте про люстрацию. Поднимаю этот коктейль за тебя, дорогой Николай!, — закончил свое поздравление Михаил Светов.

Празднование дня рождения завершилось внезапным рейдом столичной полиции. Сотрудники правоохранительных органов составили на гостей вечера протоколы за нарушение масочного режима и социальной дистанции. Виновника торжества полиция отпустила без составления протокола. Большая часть участников вечера была доставлена в детскую комнату полиции для дальнейших разбирательств.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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