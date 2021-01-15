NASA приняло решение не возвращать с МКС астронавта, голосовавшего за Трампа

15.01.2021, 8:51, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Астронавт Даг Вилкинсон решением NASA исключён из состава экспедиции Майкла Хопкинса, Виктора Гловера и Шеннон Уокер, которая вернётся на Землю на пилотируемом космическом корабле Crew Dragon в марте этого года.

Причиной решения руководства космического агентства стал электоральный выбор астронавта – Вилкинсон голосовал за Трампа и высказывал сомнения в подлинности результатов президентских выборов 2020 года.

– Вилкинсон создаёт напряжённость во всём научном обществе и деморализует других участников космической миссии. Поэтому мы решили исключить его из отряда астронавтов и уволить. В таком случае он не может рассчитывать на возвращение на Землю за счёт государства. Он бы мог оплатить полёт за свои средства, но у него их нет в наличии, поэтому он останется на орбите. У нас есть мнение, что он русский агент, а раз так, то пусть и возвращается вместе с русскими или живёт на МКС дальше, – пояснил руководитель агентства Джим Брайденстайн.

Также Вилкинсону закрыт доступ ко всем помещениям американского модуля МКС, включая санузел. Временно астронавта приютят в российском модуле.

—