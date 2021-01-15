Москвичей предупредили об аномальных холодах

15.01.2021, 8:50, Новости дня

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Аномально холодная пятница ожидается в Москве, столбики термометров опустятся до минус 17, сообщил ведущий специалист центра погоды »Фобос» Александр Синенков.

«Сегодня показания барометров в столичном регионе станут расти, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, из-за облаков выглянет солнце, но температурный фон окажется аномально холодным и на 6 градусов станет ниже положенной климатической нормы середины зимы», – передает РИА «Новости» слова Синенкова.

«Минувшая ночь (минус 16,4 ) и предстоящий день станут самыми морозными в текущем сезоне», – добавил он.

По словам синоптика, в Москве облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха в столице минус 15-17, в Подмосковье минус 14-19. Ветер северной четверти 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 742 миллиметра ртутного столба.