 

Москвичей предупредили об аномальных холодах

15.01.2021, 8:50, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Аномально холодная пятница ожидается в Москве, столбики термометров опустятся до минус 17, сообщил ведущий специалист центра погоды »Фобос» Александр Синенков.

«Сегодня показания барометров в столичном регионе станут расти, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, из-за облаков выглянет солнце, но температурный фон окажется аномально холодным и на 6 градусов станет ниже положенной климатической нормы середины зимы», – передает РИА «Новости» слова Синенкова.

«Минувшая ночь (минус 16,4 ) и предстоящий день станут самыми морозными в текущем сезоне», – добавил он.

По словам синоптика, в Москве облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха в столице минус 15-17, в Подмосковье минус 14-19. Ветер северной четверти 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 742 миллиметра ртутного столба.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07 / Михаил Дегтярев прилетел в Хабаровск

03.10 / Эксперт: Омские врачи могут гордиться результатом работы с Навальным

25.06 / Началось электронное голосование по поправкам в Конституцию

24.06 / В Керченском проливе и акватории Черного моря уничтожили авиабомбы времен ВОВ

07.11 / В РФ за сутки выявили 20,3 тыс. случаев коронавируса

05.10 / Ученые впервые извлекли ДНК застывших в янтаре насекомых

06.07 / Информация о падении самолета в Нижегородской области не подтвердилась

10.08 / Цыбульский официально стал кандидатом на пост главы Архангельской области

16.10 / В Киргизии пообещали не жалеть коррупционеров

21.07 / Доктор Комаровский назвал плохие качества современных отцов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска