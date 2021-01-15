 

Никас Сафронов хотел спасти Грачевского от коронавируса настойкой староверов

15.01.2021, 7:58, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российский художник Никас Сафронов пояснил о переживаниях по поводу того, что не успел отдать своему другу Борису Грачевскому «чудо-лекарство» от коронавируса. Медики отговорили передавать ему специальную настойку, объяснив, что режиссер поправляется.
Капли, которые Никас Сафронов хотел передать Грачевскому, были изготовлены староверами. В основу народного средства легли 37 трав. Художник считает, что они не ухудшили бы состояние Грачевского или бы даже помогли ему, поэтому он передал препарат Екатерине Рождественской, у которой тоже диагностировали коронавирус.

По словам Никаса Сафронова, в последние дни жизни Борис Грачевский был уверен, что опасность миновала. Он рассказывал другу о наличии у него антител и «ангела-хранителя», под опекой которого он находится. Режиссер не отрицал существование инфекции, но все же не отказывался от общения с близкими людьми.

Коронавирус у Бориса Грачевского был обнаружен 21 декабря. Из-за ухудшившегося состояния 27 декабря режиссера госпитализировали. Его дважды вводили в коматозное состояние, но 14 января худрук «Ералаша» скончался.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.09 / Россия и Белоруссия могут стать конфедерацией, другого выхода у Лукашенко нет – эксперт

31.07 / Стало известно о романе Джигарханяна с молодой моделью из Америки

31.10 / Мнение: Эрдоган хочет отжать у Кремля среднеазиатский кошелек

18.08 / Белорусский Освенцим (18+)

20.08 / Мнение: Навальный в реанимации – отравление психодислептиком

22.07 / Дженсен Эклс показал последний снимок со съемок “Сверхъестественного”: Все написано на наших лицах

28.11 / Коридор

19.11 / “Первая бронза”: Дмитрий Шепелев показал редкое фото своего сына от Жанны Фриске

23.09 / Стрельба и перекрытие дорог: на протестах в Белоруссии становится “жарко”

29.12 / Мнение: И быстрей в самолеты…

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска