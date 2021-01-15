Никас Сафронов хотел спасти Грачевского от коронавируса настойкой староверов

15.01.2021, 7:58, Разное

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Российский художник Никас Сафронов пояснил о переживаниях по поводу того, что не успел отдать своему другу Борису Грачевскому «чудо-лекарство» от коронавируса. Медики отговорили передавать ему специальную настойку, объяснив, что режиссер поправляется.

Капли, которые Никас Сафронов хотел передать Грачевскому, были изготовлены староверами. В основу народного средства легли 37 трав. Художник считает, что они не ухудшили бы состояние Грачевского или бы даже помогли ему, поэтому он передал препарат Екатерине Рождественской, у которой тоже диагностировали коронавирус.

По словам Никаса Сафронова, в последние дни жизни Борис Грачевский был уверен, что опасность миновала. Он рассказывал другу о наличии у него антител и «ангела-хранителя», под опекой которого он находится. Режиссер не отрицал существование инфекции, но все же не отказывался от общения с близкими людьми.

Коронавирус у Бориса Грачевского был обнаружен 21 декабря. Из-за ухудшившегося состояния 27 декабря режиссера госпитализировали. Его дважды вводили в коматозное состояние, но 14 января худрук «Ералаша» скончался.