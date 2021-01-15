В РФ могут создать однокомпонентную вакцину от коронавируса

15.01.2021, 7:56, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург не исключил создания российскими экспертами однокомпонентной вакцины от коронавируса, но указал, что такой препарат должен давать иммунитет на продолжительное время.

«Вакцины, которые можно вводить один раз, есть и сейчас, но другое дело, как они будут защищать… Надо, чтобы она по крайней мере года на два защищала, а не на несколько месяцев. Поэтому это вопрос дискуссионный. В принципе, не исключено», – сказал Гинцбург, передает РИА «Новости».

Он добавил, что пока каких-либо четких подходов для создания однокомпонентной вакцины, которая будет защищать человека от коронавируса несколько лет, нет.

Летом 2020 года президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%.