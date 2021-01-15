 

В РФ могут создать однокомпонентную вакцину от коронавируса

15.01.2021, 7:56, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург не исключил создания российскими экспертами однокомпонентной вакцины от коронавируса, но указал, что такой препарат должен давать иммунитет на продолжительное время.

«Вакцины, которые можно вводить один раз, есть и сейчас, но другое дело, как они будут защищать… Надо, чтобы она по крайней мере года на два защищала, а не на несколько месяцев. Поэтому это вопрос дискуссионный. В принципе, не исключено», – сказал Гинцбург, передает РИА «Новости».

Он добавил, что пока каких-либо четких подходов для создания однокомпонентной вакцины, которая будет защищать человека от коронавируса несколько лет, нет.

Летом 2020 года президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%.  



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / Число жертв коронавируса в мире приближается к полумиллиону

29.11 / Бой Тайсона и Джонса завершился ничьей. Видео

13.10 / Кипр прекратит торговать «золотыми паспортами»

25.12 / Автобус опрокинулся в Рязанской области, есть жертвы и пострадавшие

24.06 / Коронавирус и протесты: Трамп отправился искать поддержки в южных штатах

04.09 / Экология или экономика — Париж не может определиться с участием в «Арктик СПГ 2»

13.10 / На Северном Кавказе за год ликвидировали 60 боевиков и предотвратили 19 терактов

29.11 / В Черновцах 29 ноября проходит второй тур выборов мэра

13.07 / Янукович говорит: “Мы в очереди стоим за гробом отца Зосимы. Я целую ему руку – рука поднялась, три раза меня по голове погладила и упала” – Саакашвили

30.11 / На выплаты борющимся с коронавирусом медикам выделили еще 10 млрд рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска