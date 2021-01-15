 

Садальский рассказал о последних днях покойного худрука «Ералаша» Грачевского

15.01.2021, 7:04, Разное
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Российскому актеру Станиславу Садальскому удалось встретиться и поговорить с покойным Борисом Грачевским накануне его смерти. Он рассказал, как провел последние дни жизни художественный руководитель «Ералаша».
Станислав Садальский даже предположить не мог, что Бориса Грачевского скоро не станет. Режиссер был настроен крайне оптимистично. Они по телефону обсуждали десятый эпизод «Ералаша», в котором снимался Садальский. Грачевский сказал ему, что номер получился превосходным, поэтому пообещал снять его в новой серии.

Коронавируса Грачевский не боялся, отметил Садальский. Он смеялся над болезнью, хотя и был в маске. Актеру он как-то сказал, что «коронавирусу кирдык будет». Но инфекция оказалась гораздо опаснее. Почти две недели худрук «Ералаша» боролся за свою жизнь, его госпитализировали 27 декабря, однако 14 января он скончался.

Стоит отметить, что у режиссера «Ералаша» имелись большие планы на будущее. В прошлом году он стал отцом в четвертый раз, у него родился сын, которого назвали Филиппом. Режиссер полагал, что у него будет грандиозная творческая карьера.



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