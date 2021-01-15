 

Администрация Трампа решила не расширять черный список компаний КНР

15.01.2021, 7:02, Новости дня
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Администрация действующего президент США Дональда Трампа не планирует больше расширять список китайских компаний, ведущих деятельность в США и связанных, по мнению Вашингтона, с военной отраслью КНР, информирует Reuters.

По данным источников Reuters, администрация Трампа отказалась от намерений внести Alibaba, Tencent и Baidu в черный список китайских компаний. По словам заместителя главы Госдепартамента США Кейт Крач, объявленное в четверг добавление в черный список девяти юридических лиц из Китая, скорее всего, станет последним расширением списка при нынешней американской администрации. При этом Крач добавил, что китайские корпорации Alibaba, Tencent и Baidu представляют «высокое стратегическое» значение для китайских вооруженных сил, передает ТАСС.

Накануне стало известно, что администрация США включила девять китайских компаний, в том числе производителя смартфонов Xiaomi и авиакорпорацию Comac, в список запрещенных для американских инвесторов из-за связей с военными КНР. После внесения Xiaomi в черный список администрацией США акции китайской компании рухнули.

Напомним, в декабре 2020 года Соединенные Штаты внесли в черный список министерства торговли десятки китайских компаний. По словам представителя американской администрации, санкции введены за «поддержку деятельности, направленной на слияние гражданского и военного секторов в Китае, а также серьезные нарушения прав человека, совершенные КПК против своих собственных граждан при помощи этих компаний», санкции также увязали с расширением влияния КНР в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

Кроме того, 27 сентября США ввели санкции против крупнейшего производителя чипов из Китая – компании SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation).

Помимо этого, 16 мая 2019 года глава Белого дома Дональд Трамп запретил совершение сделок, ставящих, по мнению Вашингтона, под угрозу информационные технологии в США, после чего министерство торговли США внесло китайскую компанию Huawei и 70 ее подразделений в черный список. Сразу же после этого американские ИТ-компании, включая Broadcom Limited, Xilinx, Qualcomm и Intel, приостановили сотрудничество с Huawei. О прекращении бизнес-контактов с Huawei объявила и Google. В дальнейшем черный список США пополнили еще несколько китайских компаний.



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