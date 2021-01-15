 

Землетрясение в Индонезии разрушило больницу, есть жертвы

15.01.2021, 7:02, Новости дня
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В результате произошедшего в Индонезии землетрясения по меньшей мере три человека погибли, 24 пострадали, разрушена больница, свидетельствуют данные спасателей и Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда подземных толчков составила 6,2, эпицентр землетрясения находился на расстоянии 139 км к северо-западу от города Паре-Паре. Очаг залегал на глубине 8 км, передает ТАСС.

По информации портала «Детик», в провинции Западный Сулавеси около 2 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. Стихия разрушила более 60 зданий, включая офис местного губернатора и здание отеля. Подземные толчки также вызвали несколько оползней.

По сведениям Agence France-Presse, в индонезийском городе Мамуджу обрушилась больница, под завалами находятся люди. «Больница уничтожена. Она обрушилась. Пациенты и персонал больницы оказались под завалами, мы проводим их эвакуацию», – сообщил представитель местной спасательной службы. Он уточнил, что под завалами больницы, расположенной в административном центре провинции Западный Сулавеси, находятся около десяти человек.

Напомним, в конце сентября 2019 года в результате землетрясения в Индонезии погибли 30 человек, еще 156 пострадали, около 25 тыс. покинули свои дома.



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