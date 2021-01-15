Байдену предрекли возвращение импичмента «бумерангом»

15.01.2021, 7:02, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал вынесение импичмента действующему президенту США Дональду Трампу, допустив, что избранный глава американской администрации Джо Байден столкнется с аналогичной ситуацией.

«Превращение импичмента президента в банальную процедуру вернется к демократам бумерангом: республиканцы уже намерены готовить импичмент Байдену за коррупцию», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, это будет невозможно сделать до выборов в Конгресс 2022 года, так как у представителей Республиканской партии нет большинства в Палате представителей, при этом они уступают демократам всего пять мест. «Если республиканцы преодолеют этот разрыв, Байден рискует на себе испытать все прелести импичмента», – сообщил Пушков.

Напомним, в четверг новоизбранный член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин, представляющая Республиканскую партию, намерена поднять вопрос импичмента избранному президенту США Джо Байдену на следующий день после его инаугурации.