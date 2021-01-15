Высокопатогенный штамм птичьего гриппа H5N8 выявлен в Гонконге

15.01.2021, 6:08, Новости дня

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Высокопатогенный штамм вируса птичьего гриппа H5N8 впервые обнаружен на территории Гонконга, сообщила South China Morning Post со ссылкой на департамент сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы.

Вирулентный штамм был подтвержден в образцах помета, взятых у диких птиц в болотистом заповеднике «Май По» на границе с материковым Китаем. Ученые полагают, что вирус был принесен перелетными птицами, зимующими в этой местности, передает ТАСС.

В Гонконге с 1997 года неоднократно отмечались вспышки птичьего гриппа. Однако штамм H5N8 выявлен здесь впервые. В связи с этим санитарные службы усилили контроль над эпизоотической обстановкой в специальном административным районом КНР и рынками, где торгуют живой птицей.

Во вторник РФ запретила ввоз птицы из Франции и Германии в связи с ухудшением ситуации с птичьим гриппом в европейских странах. По этой же причине в середине декабря РФ запретила поставки птицеводческой продукции со всей территории Ирландии.

27 ноября РФ из-за птичьего гриппа запретила ввоз птицеводческой продукции из Польши. В тот же день птичий грипп выявили в Бельгии и Норвегии. Кроме того, в середине ноября новый случай опасного штамма птичьего гриппа H5N8 выявили в Южной Корее. Вспышка птичьего гриппа также была зафиксирована в 14 префектурах Японии.