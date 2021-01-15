Вакцины против COVID-19. Чем прививаться?

15.01.2021, 6:06, Разное

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S-белок: кусочек вируса в вакцине

Большую роль в создании вакцин против COVID-19 играют S-белки (spike-белки) на поверхности возбудителя инфекции – коронавируса SARS-CoV-2. Эти белки формируют шипы на поверхности вирионов, которые помогают вирусу внедряться в клетку. Именно на их присутствие и реагирует иммунная система (рис. 1).

Что такое вирион

Вирион – это вирусная частица. Она состоит из РНК или ДНК вируса и белковой оболочки, капсида. Коронавирусы – это РНК-вирусы, их генетический материал представлен одноцепочечной рибонуклеиновой кислотой.

Для того, чтобы получить вакцину, ученые используют либо сам белок или его фрагменты, либо гены вирусной РНК, кодирующие производство S-белков. Иногда в ход идет и весь вирус целиком.

Рисунок 1. Spike-белки нового коронавируса вызывают сильный иммунный ответ. Источник: МедПортал

Сегодня все разрабатываемые вакцины можно разделить на 5 видов в зависимости от того, какая технология была выбрана для их получения (табл. 1).

Таблица 1. Какими бывают вакцины против новой коронавирусной инфекции.

Тип вакцины

Что в основе

Векторная

Вектор – вирус, лишенный способности размножаться в клетках и вызывать болезнь. Для получения вакцин против COVID-19 чаще всего используют аденовирусные векторы, геном которых представлен двухцепочечной ДНК. В векторную ДНК встроен ген коронавируса, кодирующий S-белок

Пептидная

Фрагменты вирусных S-белков, целые белки или белки, собранные в вирусоподобные частицы

мРНК-вакцина

Матричная РНК коронавируса, кодирующая S-белки. РНК называют матричной, потому что с нее, как с матрицы, считывается информация о первичной структуре белков

ДНК-вакцина

ДНК, содержащая гены, кодирующие вирусные S-белки

Цельновирионная

Целые ослабленные или инактивированные (убитые) вирусы

Как проходят исследования новых вакцин

Перед тем, как новая вакцина появится в поликлиниках, она должна пройти несколько фаз испытаний и получить одобрение от национального контролирующего органа (рис. 2). В РФ таким органом является Минздрав.

Рисунок 2. Создание новой вакцины – клинические исследования. Источник: МедПортал

Однако с началом пандемии COVID-19 во многих странах, включая Россию, процесс регистрации вакцин против коронавируса был ускорен. В нашей стране первые вакцины были предварительно одобрены (разрешены для использования) до начала самой длительной и дорогостоящей третьей фазы.

Экстренный вывод на рынок коронавирусных вакцин до завершения фазы 3 клинических исследований стал практически повсеместной практикой. Как правило, вакцины разрешают использовать в экстренном порядке после получения предварительных результатов об их безопасности и эффективности. Кроме того, фазы клинических испытаний стали совмещать, то есть некоторые вакцины проходят 1 и 2 или 2 и 3 фазы клинических исследований одновременно.

Разумеется, с выходом на рынок таких «ускоренных» вакцин исследования не прекращаются. Все необходимые этапы проверки проходит каждый препарат, просто в условиях пандмии некоторые из них стали пострегистрационными. После проведения всех необходимых испытаний вакцины получают полное одобрение. Если же в ходе испытаний что-то пошло не так, их приостанавливают, а препарат могут отозвать с рынка.

Российские вакцины

В РФ первыми на рынок вышли отечественные препараты. Вакцина «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»), разработанная в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, была зарегистрирована в августе 2020 года и стала первой в мире вакциной против новой коронавирусной инфекции. В октябре 2020 года была зарегистрирована вторая вакцина – «ЭпиВакКорона», полученная в Научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Третьим доступным для россиян препаратом, вероятно, станет вакцина от Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова. Расскажем о них подробнее.

«Спутник V»: векторная вакцина

НАЗВАНИЕ: Спутник V или Гам-КОВИД-Вак

ТИП ВАКЦИНЫ: векторная

КОЛИЧЕСТВО ДОЗ: 2 дозы с интервалом 21 день

СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ: инъекция в плечо

ЭФФЕКТИВНОСТЬ: 91,4%

СТАДИЯ ИСПЫТАНИЙ: 3 фаза, раннее одобрение в РФ и ряде др. стран

Вакцина «Спутник V» является векторной. Она получена с использованием двух вирусных векторов – аденовирусов, лишенных возможности размножаться. При этом в ДНК каждого вектора встроен ген нового вируса SARS-CoV-2. Он кодирует S-белок, вызывающий иммунный ответ (рис. 3).

Рисунок 3. Как работают векторные вакцины. Источник: МедПортал

Вакцинация Спутником включает 2 дозы вакцины с интервалом 3 недели: сперва человек получает один вектор, а затем – второй. Повторная вакцинация незнакомым для организма аденовирусным вектором позволяет усилить выработку защитных антител (рис. 4).

Рисунок 4. Как работает двукратная вакцинация «Спутником V». Источник: МедПортал

Сегодня «Спутник V» находится на третьей стадии клинических испытаний. Вакцину уже используют в России, Беларуси, Аргентине и ряде других стран. Ее эффективность, согласно предварительным результатам, составляет 91,4%.

В начале января 2021 года Минздрав одобрил начало испытаний упрощенной версии вакцины – «Спутник Лайт», призванной способствовать скорейшему повышению охвата вакцинацией. Вакцина будет включать один из компонентов «Спутника V», курс будет состоять из 2 доз. Ожидаемая длительность иммунитета после такой прививки составляет всего 3-4 месяца, однако облегченный препарат сможет защитить людей от тяжелой инфекции, а через 3 месяца привитые смогут допривиться вторым компонентом Спутника, чтобы усилить и продлить иммунный ответ.

«ЭпиВакКорона»: пептидная вакцина

НАЗВАНИЕ: ЭпиВакКорона

ТИП ВАКЦИНЫ: пептидная

КОЛИЧЕСТВО ДОЗ: 2 дозы с интервалом 21 день

СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ: инъекция в плечо

ЭФФЕКТИВНОСТЬ: не установлена

СТАДИЯ ИСПЫТАНИЙ: 3 фаза, раннее одобрение в России

Вакцина «ЭпиВакКорона» успешно прошла 1 и 2 фазы клинических испытаний и уже получила раннее одобрение Минздрава. Этот препарат, в отличие от «Спутника V», содержит синтетические пептиды – фрагменты трех вирусных S-белков. Антигены в составе вакцины объединены с белком носителем, в качестве адъюванта (вещества, усиливающего иммунный ответ) вакцина содержит гидроксид алюминия. Третья фаза испытаний «ЭпиВакКорона» началась в ноябре 2020 года, в ходе исследования вакцину получат более 3 тысяч человек.

Вакцина Центра М.П. Чумакова: цельновирионная вакцина

НАЗВАНИЕ: –

ТИП ВАКЦИНЫ: цельновирионная инактивированная

КОЛИЧЕСТВО ДОЗ: –

СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ: –

ЭФФЕКТИВНОСТЬ: не установлена

СТАДИЯ ИСПЫТАНИЙ: 3 фаза

В ближайшие месяцы должны завершиться клинические испытания цельноклеточной (цельновирионной) вакцины, разработанной в Научном центре им. М.П. Чумакова. Главное отличие нового препарата от других отечественных вакцин – содержание в ней целых, убитых вирусов. Специалисты Центра считают, что такой подход позволит сформировать более полный иммунный ответ, ведь антитела в этом случае будут вырабатываться в ответ не на один или несколько вирусных белков, а на все белки, содержащиеся в вирусе.

Зарубежные вакцины-лидеры

Среди огромного количества вакцинных кандидатов за рубежом сформировался список лидеров. Все эти вакцины находятся на 2 или 3 фазе клинических испытаний. Есть и те, что уже используются. Поставка некоторых из этих вакцин возможна в Россию в будущем. Здесь мы расскажем про самые известные из них.

мРНК-вакцины: Pfizer-BioNTech и Moderna

В РФ вакцин на базе вирусной матричной РНК пока нет, а вот в других странах их активно разрабатывают и исследуют. Среди самых нашумевших и перспективных препаратов этой группы – вакцины компаний Pfizer-BioNTech и Moderna.

Вакцина Comirnaty (Pfizer-BioNTech)

НАЗВАНИЕ: Comirnaty (tozinameran, BNT162b2)

ТИП ВАКЦИНЫ: мРНК-вакцина

КОЛИЧЕСТВО ДОЗ: 2 дозы с интервалом 21 день

СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ: инъекция в плечо

ЭФФЕКТИВНОСТЬ: 95%

СТАДИЯ ИСПЫТАНИЙ: 3 фаза, полностью одобрена в некоторых странах

В ноябре 2020 года Pfizer и BioNTech заявили об эффективности разработанной ими вакцины, превышающей 90%. Сейчас вакцина все еще находится в 3 фазе испытаний, которая должна включать более 40 тысяч добровольцев.

Comirnaty получена на базе вирусной матричной РНК (мРНК). Попадая в организм, РНК вируса заставляет клетки производить вирусные S-белки, вызывающие иммунный ответ (рис. 5).

Рисунок 5. Как работает мРНК-вакцина Comirnaty.

Вакцина с осени прошлого года используется в экстренном порядке в США, Канаде, ЕС и ряде других стран, она полностью одобрена в Саудовской Аравии, Бахрейне и Швейцарии.

Важно!

Норвежское медицинское агентство 14 января сообщило о 23 случаях смерти среди пожилых людей, привитых Comirnaty. На данный момент обработаны 13 заявлений. Специалисты считают, что побочные эффекты мРНК-вакцин могут спровоцировать тяжелое течение болезни у ослабленных пациентов, в связи с чем возможно изменение рекомендаций по использованию вакцины.

Вакцина mRNA-1273 (Moderna)

НАЗВАНИЕ: mRNA-1273

ТИП ВАКЦИНЫ: мРНК-вакцина

КОЛИЧЕСТВО ДОЗ: 2 дозы с интервалом 4 недели

СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ: инъекция в плечо

ЭФФЕКТИВНОСТЬ: 94,5%

СТАДИЯ ИСПЫТАНИЙ: 3 фаза, раннее в США, ЕС и других странах

Вакцина от американской компании Moderna работает так же, как вакцина Comirnaty. Сегодня ее разрешено использовать в США, Канаде, Израиле, Великобритании, Швейцарии и в некоторых странах ЕС. В третьей фазе испытаний участвует более 30 тысяч человек.

Аденовирусные вакцины компаний Oxford-AstraZeneca, CanSino и Johnson and Johnson

Все аденовирусные вакцины, включая уже известный нам Спутник V, для доставки в клетки генетического материала коронавируса используют векторы – аденовирусы, которые не могут размножаться и вызывать болезнь.

Вакцина AZD1222 (Oxford-AstraZeneca)

НАЗВАНИЕ: AZD1222 или Covishield

ТИП ВАКЦИНЫ: векторная

КОЛИЧЕСТВО ДОЗ: 2 дозы с интервалом 4 недели

СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ: инъекция в плечо

ЭФФЕКТИВНОСТЬ: от 60 до 90% в зависимости от дозировки

СТАДИЯ ИСПЫТАНИЙ: 3 фаза, разрешена в Великобритании, Индии

Вакцина AZD1222 была получена на базе аденовируса ChAdOx1, заражающего шимпанзе. Ее разработкой занималась англо-шведская компания AstraZeneca.

Осенью исследования вакцины AZD1222 прерывались после случая поперечного миелита у одного из испытуемых, но затем были продолжены. Хотя третья фаза испытаний еще не закончена, вакцина уже разрешена для использования в Великобритании, Индии и ряде других стран. В декабре 2020 года AstraZeneca объявила о сотрудничестве с Центром Гамалеи, разработавшим вакцину Спутник V. Предполагается, что комбинация двух вакцин будет обладать лучшей эффективностью.

Вакцина Convidecia (CanSinoBIO)

НАЗВАНИЕ: Convidecia или Ad5-nCoV

ТИП ВАКЦИНЫ: векторная

КОЛИЧЕСТВО ДОЗ: 1 доза

СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ: инъекция в плечо

ЭФФЕКТИВНОСТЬ: не установлена

СТАДИЯ ИСПЫТАНИЙ: 3 фаза, разрешена в Китае

Вакцина китайской компании CanSinoBIO на базе аденовирусного вектора Ad5 в настоящее время проходит третью стадию клинических испытаний в России (в нашей стране вакцина называется Ad5-nCoV), Пакистане, Мексике и Чили. Еще до начала завершающей фазы исследований препарат был одобрен в Китае, в ноябре 2020 года вакцину там получило порядка 50 тысяч человек.

Вакцина Ad26.COV2.S (Johnson & Johnson)

НАЗВАНИЕ: Ad26.COV2.S

ТИП ВАКЦИНЫ: векторная

КОЛИЧЕСТВО ДОЗ: 1 доза

СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ: инъекция в плечо

ЭФФЕКТИВНОСТЬ: не установлена

СТАДИЯ ИСПЫТАНИЙ: 3 фаза

Для создания вакцины Ad26.COV2.S был использован вектор аденовируса Ad26, уже успевший послужить ученым верой и правдой. В прошлом сотрудниками американской компании Johnson & Johnson на его основе были получены вакцины против лихорадки Эбола и других инфекций.

Третья фаза испытаний, начавшаяся в сентябре 2020 года, будет включать 45 тысяч человек, ее результаты ожидаются в январе. В ноябре 2020 года компания заявила о дополнительных испытаниях, чтобы оценить преимущества введения двух доз вакцины. После одобрения предполагаемые объемы производства препарата составят около 1 млрд доз в год, вакцина будет доступна по всему миру.

Протеиновая вакцина Novavax

НАЗВАНИЕ: NVX-CoV2373

ТИП ВАКЦИНЫ: пептидная

КОЛИЧЕСТВО ДОЗ: 2 дозы с интервалом 21 день

СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ: инъекция в плечо

ЭФФЕКТИВНОСТЬ: не установлена

СТАДИЯ ИСПЫТАНИЙ: 3 фаза

Третья фаза испытаний пептидной вакцины от американской компании Novavax стартовала в сентябре 2020 года. Суммарно в Великобритании и США в исследовании вакцины должны принять участие более 45 тысяч человек. После регистрации препарата его планируется поставлять в США, Англию и Австралию.

В состав вакцины входит вирусный S-белок NVX-CoV2373, наработанный в клетках моли, инфицированных бакуловирусом (бакуловирусы вызывают заболевания у насекомых). В этот бакуловирус ученые предварительно встроили ген целевого коронавирусного S-белка, заставив клетки моли служить фабрикой для производства вирусных протеинов. После этого белки были собраны в наночастицы, а в качестве адъюванта в состав препарата вошли сапонины – вещества, получаемые из экстракта мыльного дерева.

Цельновирионные вакцины: Sinopharm, Sinovac, Bharat Biotech

Цельноклеточные вакцины содержат целые, ослабленные или предварительно инактивированные (убитые) частицы коронавируса. В РФ такой препарат разрабатывает Научный центр имени М.П. Чумакова.

Вакцина BBIBP-CorV (Sinopharm)

НАЗВАНИЕ: BBIBP-CorV

ТИП ВАКЦИНЫ: цельновирионная инактивированная

КОЛИЧЕСТВО ДОЗ: 2 дозы с интервалом 21 день

СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ: инъекция в плечо

ЭФФЕКТИВНОСТЬ: 79,34%

СТАДИЯ ИСПЫТАНИЙ: 3 фаза, полностью одобрена в Китае и др. странах

Инактивированная бета-пропиолактоном цельновирионная вакцина BBIBP-CorV прошла третью фазу испытаний и была окончательно одобрена в Китае, ОАЭ и Бахрейне. В конце декабря Sinopharm заявила, что эффективность препарата составляет порядка 79%, подробный отчет о результатах исследований пока не опубликован.

Вакцина CoronaVac (Sinovac)

НАЗВАНИЕ: CoronaVac или PiCoVacc

ТИП ВАКЦИНЫ: цельновирионная инактивированная

КОЛИЧЕСТВО ДОЗ: 2 дозы с интервалом 14 дней

СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ: инъекция в плечо

ЭФФЕКТИВНОСТЬ: 50,4%

СТАДИЯ ИСПЫТАНИЙ: 3 фаза, разрешена в Китае, Индонезии

Третья фаза испытаний китайской вакцины компании Sinovac проходит в Бразилии, Индонезии и Турции. В Китае и в Индонезии ее разрешено использовать для экстренной вакцинации. Несмотря на то, что эффективность препарата пока уточняется, Sinovac планирует крупномасштабное производство, ориентированное на экспорт.

Вакцина Covaxin (Bharat Biotech)

НАЗВАНИЕ: Covaxin или BBV152 A, B, C

ТИП ВАКЦИНЫ: цельновирионная инактивированная

КОЛИЧЕСТВО ДОЗ: 2 дозы с интервалом 4 недели

СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ: инъекция в плечо

ЭФФЕКТИВНОСТЬ: не установлена

СТАДИЯ ИСПЫТАНИЙ: 3 фаза, разрешена в Индии

Инактивированная вакцина Covaxin индийской компании Bharat Biotech была экстренно одобрена в Индии еще до разглашения результатов третьей фазы клинических испытаний, начавшихся в октябре 2020 года. Сейчас компания занимается разработкой вакцины для рынка США совместно с Ocugen.

Другие кандидаты

Помимо перечисленных, множество других перспективных препаратов в настоящее время проходят клинические и доклинические испытания. Среди них:

мРНК-вакцина CVnCoV (CureVac, Германия),

ДНК-вакцина AG0302-COVID19 (AnGes, Япония),

ДНК-вакцина ZyCoV-D (Zydus Cadila, Индия),

ДНК-вакцина INO-4800 (Inovio, США),

ДНК-вакцина компании Arcturus Therapeutics (США) и медицинской школы Duke-NUS (Сингапур),

мРНК-вакцина HGC019 (Gennova Biopharmaceuticals-HDT Bio, Индия и США),

ДНК-вакцина компании GeneOne Life Science (Южная Корея),

векторная вакцина компании ReiThera (Италия),

векторная вакцина на основе ослабленного вируса кори компаний Merck (США) и Themis Bioscience (Австрия),

векторная назальная вакцина на основе ослабленного вируса гриппа (University of Hong Kong и Xiamen University, Китай),

пептидная вакцина ZF2001 (Anhui Zhifei Longcom, Китай),

пептидная вакцина на основе вирусоподобных частиц (Medicago, Канада),

пептидная вакцина компании Clover Biopharmaceuticals (Китай),

пептидная вакцина Sanofi (Франция) и др.

Что в итоге

Пандемия COVID-19 заставила фармацевтические компании всего мира вступить в гонку, целью которой стала разработка вакцин против новой коронавирусной инфекции. И пусть современные платформенные технологии позволяют получать кандидатные препараты в очень короткий срок, необходимость в клинических испытаниях все еще заметно тормозит выпуск новых лекарств. Среди вакцин-лидеров можно отметить препараты из США, России, Китая, Европы и Индии (табл. 2). Их исследования продолжаются и сегодня.

Таблица 2. Вакцины-лидеры, предназначенные для профилактики COVID-19.

Вакцина

Страна

Компания

Тип вакцины

Эффективность

Спутник V

Россия

Центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи

Векторная

91,4%

AZD1222

Англия, Швеция

AstraZeneca

Векторная

от 60 до 90%

Ad26.COV2.S

США

Johnson & Johnson

Векторная

–

Convidecia или Ad5-nCoV

Китай

CanSinoBIO

Векторная

–

Comirnaty (tozinameran, BNT162b2)

США, Германия

Pfizer-BioNTech

мРНК-вакцина

95%

mRNA-1273

США

Moderna

мРНК-вакцина

94,5%

NVX-CoV2373

США

Novavax

Пептидная

–

ЭпиВакКорона

Россия

Вектор

Пептидная

–

BBIBP-CorV

Китай

Sinopharm

Цельновирионная инактивированная

79,34%

CoronaVac или PiCoVacc

Китай

Sinovac

Цельновирионная инактивированная

Менее 78%

Covaxin или BBV152 A, B, C

Индия

Bharat Biotech

Цельновирионная инактивированная

–

Источники:

Официальный сайт вакцины Спутник V

Вакцина для профилактики COVID-19. Роспотребнадзор

Draft landscape of COVID-19 candidate vaccines. WHO