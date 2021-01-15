 

“Людей преследуют и унижают”: Тихановская попросила Литву ввести санкции против Белорусских предприятий

15.01.2021, 5:42, Разное
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Светлана Тихановская призвала Литву ввести адресные экономические санкции Евросоюза против государственных компаний Белоруссии, поддерживающих президента страны Александра Лукашенко. По ее словам, эти предприятия являются кошельками существующего в республике режима.

Политик отметила, что об этом просят белорусы. Якобы народ хочет, чтобы Европа увеличила давление на экономику, поскольку это самый быстрый способ “вынудить режим уйти”. “Людей преследуют и унижают в тюрьмах и на заводах”, – утверждает Светлана Тихановская.

Армонайте заявила, что Литва готова присоединиться к санкциям против белорусского режима. При этом она добавила, что подробно они не обсуждались.

Ранее Светлана Тихановская просила ввести санкции против предприятия “Беларуськалий”. Армонайте призвала поддержать эту идею, но министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис не проявил такой инициативы.

Известно, что Литва уже ввела санкции против друскининкайского санатория “Беларусь”, которым управляет администрация Александра Лукашенко. Были заморожены счета, и работники санатория не получили зарплаты.



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