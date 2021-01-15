 

РФПИ и РСПП объявили о создании совместного фонда для инвестиций в технологии

15.01.2021, 5:14, Новости дня
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В ближайшее время будет создан совместный фонд Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Российского союз промышленников и предпринимателей (РСПП) для инвестирования в технологические проекты, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, выступая в рамках Гайдаровского форума.

«Мы в ближайшем времени объявим совместный фонд с Российским союзом промышленников и предпринимателей, который будет инвестировать в технологии и различные другие инициативы, направленные на то, чтобы капитал приходил активно в технологический сектор в России», – передает его слова РИА «Новости».

РФПИ и РСПП уже сотрудничают в рамках Альянса по борьбе с коронавирусом, в который также входят «Яндекс» и Mail.ru Group. «Основной задачей альянса является обеспечение оперативного тестирования населения с применением лучших доступных технологий, а также промышленной безопасности и бесперебойной работы крупнейших российских предприятий», – уточнили в российском правительстве.



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