 

Эрдоган привился от коронавируса

15.01.2021, 5:14, Новости дня
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прошел вакцинацию от коронавируса в городской больнице Анкары.

«Я прошел вакцинацию», – написал Эрдоган в Telegram, добавив к сообщению смайл. 

По его словам, в рамках продолжающейся успешной программы вакцинации 254 тыс. медицинских работников получили свои первые дозы вакцины. 

«Мне тоже сделали прививку, присоединившись к ним. Надеемся, что мы стремимся вакцинировать всех наших граждан в очень короткие сроки. Удачи», – добавил Эрдоган.

По информации телеканала NTV, накануне вакциной СoronaVac китайской компании SinoVac в прямом эфире привился глава минздрава Турции Фахреттин Коджа, передает РИА «Новости». 

В минздраве сообщили, что более 250 тыс. медработников в Турции привились от коронавируса китайским препаратом в первый день вакцинации в стране. Турция рассчитывает до конца февраля получить 50 млн доз вакцины китайской компании SinoVac. 

В конце 2020 года сообщалось, что РФ и Турция успешно сотрудничают по вакцине от коронавируса «Спутник V», речь идет не только о поставках, но и о совместном производстве.



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