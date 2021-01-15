 

Мнение: О судьбе крайне хитрого плана Путина

15.01.2021, 4:50, Разное
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Ещё одна ставка путинской России проваливается буквально на глазах. И ещё раз вспоминается народная мудрость про гладко было на бумаге. Ну и про интеллектуального героя русских народных сказок, который что ни делает – всё делает не так.

Как обычно, говорит #статистика.

Судя по импорту основных промышленных и сырьевых товаров, #экономика Китая в декабре 2020 года стала притормаживать. Импорт нефти составлял в среднем 9,1 млн баррелей в сутки – это самый низкий показатель за последние 27 месяцев. Относительно высокий уровень импорта угля и газа объясняется холодами в центре и на севере Китая, где ночные температуры падали до -40-45 градусов.

При этом в декабре экспорт продолжал интенсивно расти, подскочив за месяц до рекордных за всю историю 281.9 млрд долл., или 18.1% г/г. В итоге положительное сальдо внешней торговли Китая составило рекордные 78.2 млрд долл. (+65.5% относительно доковидного декабря 2019 года).

Но всё же Но самое интересное в последние месяцы происходит в нефти… Её импорт за декабрь составил на 2 млн баррелей в сутки меньше, чем было в ноябре и 1.66 млн баррелей в сутки меньше уровня декабря прошлого года. Таким образом, средний импорт нефти Китаем в IV квартале составлял 10.1 млн баррелей в сутки, что на 0.8 млн баррелей в сутки меньше уровней IV квартала прошлого года. И в общем-то это самый сильный обвал импорта нефти Китаем за все время.

То есть, #нефть Китаю уже не особенно-то и нужна. Его экономика также рвётся в постиндастриал.

Если и был хитрый план – повернуться лицом на Восток и заинтересовать своими ресурсами #Китай, – то он весь вышел. Выходит в свисток…

Ну и какой будет следующая многоходовочка?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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