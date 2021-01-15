Die Welt – агрессивная риторика Байдена в адрес КНДР выгодна Ким Чен Ыну

15.01.2021, 4:30, Новости дня

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Резкая риторика Джо Байдена в отношении КНДР, пришедшая на смену примирительным попыткам Дональда Трампа, выгодна Пхеньяну, считает Die Welt. Теперь у Ким Чен Ына появляется оправдание для размораживания программы ядерного вооружения. Если раньше КНДР была вынуждена делать уступки, то теперь она уже объявила Байдену политическую войну, а также анонсировала создание новых боевых систем и тактического ядерного оружия.



Reuters

То, что Джо Байден и его команда говорят о Северной Корее, — очень приятно слышать Ким Чен Ыну, пишет Die Welt. В ходе своих последних дебатов с Дональдом Трампом Байден заявил, что КНДР является проблемой и её необходимо держать под контролем с помощью наращивания военной мощи в регионе, военных манёвров с Южной Кореей и т.п. Кроме того, он назвал Ким Чен Ына «гангстером» и косвенно сравнил его с Гитлером.

Почему же заявления Байдена выгодны для северокорейского лидера? Как пишет Die Welt, благодаря им у Кима снова появляется оправдание для собственной программы по созданию ядерного оружия. Джо Байден исповедует враждебную риторику в отношении Пхеньяна, в отличие от Дональда Трампа, с 2018 года избравшего дружелюбный подход. Демонстративное дружелюбие со стороны Трампа вынуждало Ким Чен Ына идти на примирительные жесты, такие как мораторий на пуск ракет или уничтожение тестовых полигонов для ядерного оружия.

Риторика Байдена позволит Ким Чен Ыну разморозить наращивание ядерных вооружений, пишет Die Welt. В минувшее воскресенье, в ходе своего выступления на партийном съезде, лидер КНДР анонсировал создание новых боевых систем и средств разведки. В новом северокорейском политбюро центральное место занимают представители силовых ведомств.

По мнению Die Welt, это политическое объявление войны Байдену: особенно заявления о разработке тактических ядерных ракет. Такие ракеты угрожают американским солдатам и гражданским лицам в Южной Корее. Может ли Байден предоставить практичный ответ? Как пишет Die Welt, на данный момент — нет. Байден заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном, только в том случае, если КНДР выразит желание к разоружению. Между тем, в рамках потенциального соглашения между Вашингтоном и Пхеньяном КНДР могла бы продлить мораторий на пуск ракет, допустить на свою территорию внешних наблюдателей, уничтожать полигоны для испытаний ядерного оружия — взамен США могли бы облегчить санкции и официально признать окончание Корейской войны.

Как отмечает издание, Ким Чен Ын проявляет меньше стремления к переговорам, чем его предшественники. Следовательно, для оказания давления на него требуется полноценный альянс США, Китая, Южной Кореи и Японии. Однако этим планам не суждено сбыться, поскольку в Пекине решили придерживаться линии на поддержку Пхеньяна. Си Цзиньпин прислал Ким Чен Ыну поздравления по окончании партийного съезда в КНДР: обе стороны обсуждают возобновление торговли. Таким образом, Китай показывает, что готов принять КНДР в качестве ядерной державы. В результате Байдену фактически остаётся только одно: придумать некий способ сосуществования с КНДР, как в своё время США сделали в отношениях с Китаем.