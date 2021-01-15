 

N-TV – в целях борьбы с COVID-19 жителям Майорки запретили общаться в общественном транспорте

15.01.2021, 4:30, Новости дня
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В попытках сдержать распространение коронавируса власти Майорки запретили гражданам разговаривать в общественном транспорте, пишет N-TV. Пока неясно, как это требование будет контролироваться. Отмечается, что Майорка с декабря переживает резкий рост случаев заражений коронавирусом.


Reuters

В целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции пассажиры общественного транспорта на острове Майорка и на других Балеарских островах должны по возможности держать рот закрытым, пишет N-TV. Это одна из мер местного правительства: с её помощью планируется снизить вероятность заражения во время разговоров.

Как отмечает издание, пока неизвестно, как будет контролироваться выполнение этого требования. По мнению местных СМИ, региональное правительство находится в панике: число случаев заражения коронавирусом на Майорке и соседних с ней островах резко растёт начиная с декабря.

В минувшую среду власти также запретили встречи лиц, не живущих в одном доме, пишет N-TV.
Кроме того, были закрыты все рестораны, бары, торговые центры и фитнес-студии. Отмечается, что показатель заражений на душу населения на Майорке значительно выше, чем в среднем по Испании. Ситуация в местных госпиталях очень напряжённая, мест для пациентов не хватает.

Между тем, растёт недовольство среди работников сферы общественного питания, пишет издание. В минувший вторник перед зданием местного правительства Майорки прошла несогласованная акция, в которой приняли участие 500 сотрудников ресторанов.

Ещё в июне 2020 года Балеарские острова считались образцом в борьбе с пандемией, напоминает N-TV. Никто не может точно объяснить, почему ситуация вдруг вышла из-под контроля. 



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