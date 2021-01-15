Guardian – в Великобритании часть пациентов переведут в гостиницы для разгрузки больниц

15.01.2021, 4:30, Новости дня

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В Великобритании тысячи пациентов с коронавирусом, миновавших острую фазу болезни, выпишут из больниц домой или в гостиницы, где за ними будут ухаживать волонтёры из благотворительных организаций, военные врачи и свободные медработники, делится эксклюзивной информацией The Guardian. Такая мера призвана освободить койки для тяжёлых больных, однако ассоциация пациентов раскритиковала её за недостаточную помощь выздоравливающим и риск их повторной госпитализации.



Reuters

Британские больницы выпишут тысячи пациентов раньше срока и отправят домой или в гостиницу, чтобы освободить койки для тяжёлых больных с COVID-19, пишет The Guardian в эксклюзивной статье. Как рассказал газете источник, такая экстренная мера призвана создать «дополнительные возможности для чрезвычайных ситуаций» и предотвратить коллапс некоторых подразделений Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS).

Издание получило доступ к документам, согласно которым NHS просит дома престарелых начать приём пациентов с коронавирусом сразу из больниц и без недавнего отрицательного теста при условии, что они провели в изоляции две недели и не имеют новых симптомов. Также больные, которых выписывают досрочно в гостиницы, получат помощь от благотворительных организаций (например, Скорой помощи Святого Иоанна или Британского Красного креста), а также медработников вооружённых сил и любого доступного персонала больниц.

Так, компания London Hotel Group уже начала принимать бездомных пациентов с коронавирусом из больницы Королевского колледжа на юге Лондона. Их размещают в гостинице под брендом Best Western около Кройдона, при этом компания ведёт переговоры с ещё 20 больницами и готова предоставить 5 тыс. коек, в том числе 1500 в столице. В больнице Королевского колледжа подчеркнули, что они выписывают пациентов, которые миновали острую стадию заболевания, не нуждаются в стационарном лечении и могут безопасно получать уход в гостинице.

В то же время ожидается, что родственники сыграют ключевую роль в заботе и наблюдении за членами своей семьи, которые вернутся домой на несколько дней или недель раньше срока. По возможности медработники окажут им поддержку.

Как отмечается в статье, о новых планах NHS стало известно на фоне растущей обеспокоенности, что скоро больницы переполнятся, а в ближайшие недели коронакризис может достигнуть пика. Сейчас в британских больницах находится более 35 тыс. пациентов с COVID-19, и только за одну прошлую неделю эта цифра увеличилась на 6213 больных. Службы здравоохранения опасаются, что новая мутация вируса, которая подняла показатели заболеваемости и привела к проблемам в больницах в столице, на юго-востоке и востоке Англии, скоро приведёт к таким же последствиям на юго-западе и северо-западе.

Однако, пишет британская газета, предложение Национальной службы здравоохранения вызвало неоднозначную реакцию среди объединений пациентов, которые высказали своё беспокойство результатом такой меры. Председатель Ассоциации пациентов Люси Уотсон заявила, что ранняя выписка является одним из немногих вариантов действий NHS в такой тяжёлой ситуации, но может губительно сказаться на здоровье пациента и привести к его повторной госпитализации. «Уход за больными силами волонтёров в гостиницах не является адекватной заменой правильному стационарному лечению», — подчёркивает Уотсон. В то же время она признаёт, что в ситуации, когда больницы будут заполнены больными в критическом состоянии и попытаются предотвратить массовую гибель людей, медперсонал прибегнет к отчаянным решениям, пишет The Guardian.