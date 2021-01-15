Мнение: Илларионова выгнали из института Катона

15.01.2021, 4:28, Разное

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По следам вчерашней публикации "Казус Илларионова" https://colonelcassad.livejournal.com/6473215.html

Вы будете смеяться, но цензурное наказание Илларионова наступило очень стремительно.

Бывший советник президента России по экономической политике Андрей Илларионов больше не работает в Институте Катона. Это следует из биографической справки на его странице на сайте института.

"Андрей Илларионов был старшим научным сотрудником Центра глобальной свободы и процветания Института Катона с 2006 по 2021 год", – говорится в справке.

Би-би-си не удалось связаться с Илларионовым на этой неделе. Институт также не давал комментариев по поводу увольнения.

12 января издание Politico сообщило, что руководство института намерено проверить высказывания Илларионова, касающиеся штурма Капитолия 6 января.

Как заявила представитель института Кори Уэлен, они содержали "теории заговора о выборах 2020 года и [были] направлены на защиту сторонников Трампа, штурмовавших Капитолий".

Сам институт на следующий день после беспорядков в Вашингтоне выпустил заявление, в котором осудил произошедшее и назвал "прямой атакой на Конституцию США".

"Один из самых темных дней в истории США": пресса о захвате Капитолия и будущем Трампа

8 января Илларионов опубликовал в своем блоге в "Живом журнале" пост, озаглавленный "Поджог Рейхстага"-2021". В нем, в частности, говорилось, что действия сторонников Трампа на Капитолийском холме были мирными, а штурм Капитолия стал результатом провокации со стороны представителей Демократической партии и активистов Black Lives Matter. Илларионов работал советником президента России Владимира Путина по экономической политике в 2000-2005 годах. В 2006 году он стал старшим научным сотрудником Центра глобальной свободы и процветания Института Катона.

https://www.bbc.com/russian/news-55667444 – цинк

https://aillarionov.livejournal.com/1215661.html – искомая запись в Живом Журнале за которую выгнали с работы в США. А вы говорите, что ЖЖ умирающая платформа. Читают, меры принимают.

Таки партбилет на стол пришлось положить. 15 лет разоблачал Путина, но стоило один раз трахнуть овцу разоблачить американскую демократию и возмездие было неотвратимо.

Как видим, цензура уже явно вышла за пределы цифровых медиа и инсталлируется на всю систему общественных отношений, когда иное мнение может послужить основанием для различных актов преследования. И 15 лет критики Путина никак от этого спасти не могут – ты либо ходишь строем вместе со всеми, либо получаешь публичную порку.

В целом, мы сейчас в режиме онлайн видим крушение еще одного основополагающего американского мифа про свободу слова. Илларионову повезло выступить в качестве одной из иллюстраций этого крушения. Но конечно не он первый, не он последний.

PS. Сына Трампа также забанили Твиттере, после чего тот потребовал от Илона Маска создать "свободную социальную сеть без цензуры", а также пожаловался на то, что русские теперь учать США свободе слова.

Да, все так – в РФ сейчас свободы слова больше чем в США. Так что почему бы и не поучить американцев, раз уж они такую возможность предоставляют, скатываясь в дремучие формы открытой политической цензуры и преследования инакомыслящих.

PS2. Твиттер сегодня также ограничил доступ к аккаунту вакцины "Спутник V". Просто потому что может. А что, вам какие-то основания теперь нужны?

Просто интересно, Твиттер в РФ заблокируют уже в 2021-м или все-таки в 2022-м? Интрига.

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