Эксперты предрекают заключение Навального под стражу

15.01.2021, 4:20, Новости дня

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«Ситуация с Навальным развивается в полном соответствии с российским законодательством. По прилете в Россию Навальный должен быть задержан и должны быть выполнены те процессуальные действия, которые обозначает ФСИН», – сообщил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Константин Комков.

Анонсируя свой прилет из Берлина в Москву, блогер Алексей Навальный решил привлечь к себе как можно больше медийного внимания, отмечает политтехнолог Алена Август. Как говорит политтехнолог, такой пиар Навальному нужен, чтобы сохранить доверие своих иностранных покровителей.

«Наверное, это единственное умение Алексея – выбирать подходящий момент для собственной медийной раскрутки. Ведь что мы сейчас знаем о том, как Навальный провел последние месяцы? Очень мало. Знаем лишь, что Алексей прекрасно себя чувствует, отдохнул в Германии, да еще и не один, а с семьей. Отравили – не отравили, непонятно. Якобы за что-то борется, но за что – тоже непонятно. Однако его штабы в регионах закрываются, поскольку им не на что жить, денег нет. Логично, что Алексею понадобилось как-то себя преподнести в информпространстве, чтобы поток иностранного финансирования возобновился», – подчеркивает политолог.

Немецкие врачи выписали Навального из больницы еще в сентябре, напомнила эксперт. «Очень странная ситуация: этот условно осужденный житель сам для себя решает, когда и где ему находиться. Он сознательно нарушает правила, он, по сути, не выдержал тот испытательный срок, который ему предоставил суд. И теперь из-за систематического неоднократного нарушения правил условное наказание для Навального может превратиться в реальный тюремный срок», – отметила Август.

«ФСИН уже и раньше официально предупреждала Навального о возможности замены его условного срока на реальный – в связи нарушением условий содержания. Поэтому если по прилете в Россию Навальный будет заключен под стражу, это будет как раз то самое следование закону, которого Навальный столько раз требовал в своих постах от других», – считает она. «Надеюсь, Навальному весь этот скандал не сойдет с рук. Ведь если такой публичной персоне можно безнаказанно нарушать закон, то тогда, получается, всем можно. Но ни у кого из наших сограждан не должно быть таких соблазнов. Если бы кто-то другой совершил нечто противоправное, то Алексей громче всех шумел бы об этом в блогосфере», – добавила эксперт.

«Навальный называет себя адвокатом по профессии. Если так, то он и сам прекрасно знает законы, и знает, что сам же неоднократно нарушал правила, которым обязан следовать условно осужденный гражданин. Навальному прекрасно известно, что в связи с мерой, принятой к нему по решению суда, он должен регулярно являться во ФСИН в определенное время. Но он этого не делал», – подытожила Август.

«Ситуация с Навальным развивается в полном соответствии с российским законодательством. Как мы помним, ФСИН уже направляла этому блогеру документы, свои претензии, но так и не получила должных ответов», – считает зампред комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Константин Комков. Член ОП уверен, что по прилете в Россию «Навальный должен быть задержан и должны быть выполнены те процессуальные действия, которые обозначает ФСИН». «Я считаю позицию ФСИН правильной. Она обозначена ФСИН совершенно ясно и корректно», – подытожил Комков.

Ранее в четверг пресс-служба УФСИН по Москве сообщила, что блогер Алексей Навальный должен быть задержан до решения суда о замене ему условного срока реальным, потому что с конца декабря Навальный находится в федеральном розыске. Накануне блогер заявил, что планирует вернуться из Германии в Россию в предстоящее воскресенье, 17 января.

В УФСИН напомнили, что Навальный признан виновным в совершении уголовного преступления и находится на учете с марта 2015 года. Ему был назначен испытательный срок на пять лет, позже суд продлил срок на один год. «На осужденного Навального А. А. возложена обязанность являться на регистрацию в органы ФСИН не реже двух раз в месяц, в дни, установленные уголовно-исполнительной инспекцией, вплоть до истечения испытательного срока 29. 12. 2020 г. Условия испытательного срока и обязанности, возложенные на него судом, дважды разъяснялись Навальному А. А. в ходе личных бесед в филиалах УФСИН», – добавили в ведомстве.

При этом в течение 2020 года Навальный «систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока», в частности минимум шесть раз не явился на регистрацию. Между тем УФСИН учло тот факт, что блогер находился на лечении в Берлине. «23. 09. 2020 г. Навальный А. А. был выписан из клиники. Вместе с тем, на уведомление о явке 23. 10. 2020 г. в филиал УФСИН Навальный А. А. не ответил, на регистрацию не явился», – говорится в сообщении.

Уведомление о том, что он живет в берлинском отеле Hotel Arabel, где, по его словам, восстанавливает здоровье, Навальный предоставил только в ноябре. «Официальные подтверждения лечения в отеле предоставлены не были, а сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию», – уточнили в ведомстве. При этом, как добавили в УФСИН, фактическое место нахождения Навального с 24 сентября вообще неизвестно.