Аргентина направила в Россию самолет за второй партией «Спутника V»

15.01.2021, 4:20, Новости дня

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Самолет аргентинской авиакомпании Aerolineas Argentinas вылетел в Москву за второй партией российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил авиаперевозчик.

«На пути в Россию ради борьбы с COVID-19», – приводит текст сообщения авиакомпании ТАСС. Самолет, на который погрузят 300 тыс. доз второго компонента «Спутника V», должен вернуться в южноамериканскую страну в субботу.

Во вторник стало известно, что правительство Аргентины приобрело у РФПИ 30 млн доз вакцины «Спутник V».

Напомним, 10 декабря 2020 года Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку российской вакцины от коронавирусной инфекции. 23 декабря министерство здравоохранения Аргентины выдало разрешение на экстренное применение вакцины «Спутник V». Первая партия первого компонента в количестве 300 тыс. доз была доставлена в южноамериканскую республику 24 декабря. Президент страны Альберто Фернандес поблагодарил российского лидера Владимира Путина и создателей вакцины против нового коронавируса «Спутник V» за поставку препарата в южноамериканскую республику.