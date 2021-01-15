Мнение: Письмо: “Доверять и не проверять?”

15.01.2021, 4:00, Разное

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Мужчины часто вот такие вопросы задают, как этот автор, в границах ли сомневаться в отцовстве.

Давайте я отвечу, а вы объясните, почему.

motohomeless

Здравствуйте, Эволюция. Спасибо за ваш блог.

Случилась такая ситуация: мы с девушкой были знакомы несколько месяцев, жили вместе, потом поругались, она уехала к себе в другой город, писала мне, я не отвечал, через некоторое время позвонил ей и она сказала, что беременна.

Я понимаю, что случиться могло всякое, отношения у нас последнее время были не очень хорошие.

(“Случиться” могло и при хороших отношениях, хотя при плохих и после расставания – тем более. Во всех подобных ситуациях в границах спросить, какой срок и попросить результат УЗИ исследования. Так вы будете примерно знать предполагаемый день зачатия, иногда точно, но в любом случае с точностью до недели. Будет примерно понятно, ночевали вы вместе в это время, был ли у вас секс. Если да и нет рассказов женщины о параллельных свиданиях с другим мужчиной, выражать сомнения в отцовстве не нужно. Не выносите мозг женщине сомнениями и расспросами. Это ничего не прояснит, а СЗ вашу снизит и может оказаться даже косяком)

Говорила несколько раз, что она очень верная, а все вокруг изменщицы – я не очень понимал, к чему это.

Вопрос о том, я ли отец ребенка в такой ситуации в границах или это жестокое недоверие человеку и оскорбление?

Если бы был не я – наверное мне бы и не сказала же.

(Вопрос такой в границах и сам по себе нормальный, если имели место ссоры и расставания, если отношения были напряженные. Другое дело, что такой вопрос задается один раз и дальше уже женщину пытать не нужно. Если отношения с женщиной близкие, ровные, хорошие, и тем более если это собственная жена, такой вопрос не в границах. Объясните, друзья, почему?)

Очень сильно качает, в соцсетях не рыщу, но даже перестать анализировать поведение и всякие мелочи, пытаясь понять, как она ко мне относилась – очень сложно, это же тоже Ищейка.

(Беременность не зависит от того, как относилась женщина к вам. Если у вас был секс в это время без контрацепции, значит вы скорее всего и отец. Узнать это на сто процентов нельзя, пока не будет сделан генетический анализ. До этого момента вы должны считать, что этот ребенок ваш и вести себя точно так, как если бы речь шла о сознательно сделанном ребенке. Это очень важно даже в том случае, если с женщиной вместе вы не будете. Отношения с ребенком начинаются с принятия на себя ответственности как родителя. В идеале вы должны быть рады тому, что у вас будет ребенок)

Сделать генетический тест на третьем месяце? (нужно согласие женщины само собой)

Или сделать его после рождения ребенка не ставя ее в известность?

(Во время беременности делать тест не нужно, это сложно и в этом нет никакого смысла. Если женщина говорит, что ребенок ваш, ведите себя как его отец, это правильное поведение. После рождения ребенка, не обязательно сразу, просите сделать генетический тест, не переживая насчет того, обидите вы ее или нет. Это в ваших границах. Очень важно научиться не быть Штурманом и не шататься от того, что вы “точно не знаете”. Большую часть вещей человек в жизни точно не знает. Вы никогда не будете точно знать, кто к вам как относится, но должны научиться доверять близким. В этом и заключается спонтанность – в отсутствии штурманства. Не контролировать все на свете, контролировать только ту часть, которая действительно под вашим контролем. Если речь не идет о больших ваших материальных вложениях, тест во время беременности не нужен. Помогать вы можете в любом случае. А после рождения не надо бояться попросить у матери сделать такой тест)

Или просто доверять и не проверять?

Что из этого в границах?

(Сейчас доверять и не проверять. Потом доверять, но проверить)