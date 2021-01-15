 

В Норвегии 23 пожилых пациента умерли после вакцинации от COVID-19

15.01.2021, 3:52, Разное
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Медики связывают большинство смертей с побочными эффектами препаратов.

23 жителя Норвегии в возрасте 80 лет и старше умерли после получения mRNA-вакцины от коронавируса, сообщает Агентство лекарственных средств страны.

Медики уже изучили 13 летальных исходов и предварительно связывают смерти с побочными эффектами препаратов. Агентство не уточняет, какие именно вакцины были введены умершим. На данный момент в Норвегии зарегистрированы препараты компаний Pfizer/BioNTech и Moderna.

«Информация указывает на то, что обычные побочные эффекты mRNA-вакцин (такие как жар и тошнота) могли привести к смертям отдельных пациентов с серьезными проблемами со здоровьем», — пояснил главный специалист агентства Сигурд Хортему.

Институт общественного здравоохранения Норвегии в связи с этим изменил порядок вакцинации пожилых людей с хроническими заболеваниями. Ранее эта группа населения считалась приоритетной в рамках кампании по массовой вакцинации.

«Людям с очень серьезными заболеваниями и тем, кто уже находится в конце жизненного пути, могут рекомендовать не делать привику после индивидуального осмотра», — заявил телеканалу NRK Стейнар Мадсен, директор по медицине Агентства лекарственных средств. Он уточнил, что под серьезными болезнями в данном случае медики понимают деменцию, сердечно-сосудистые заболевания, хроническую обструктивную болезнь легких и другие диагнозы.

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«Мы не паникуем по этому поводу.

Совершенно ясно, что риск использования этих вакцин очень мал, за исключением случаев с пациентами в очень плохом состоянии», — пояснил специалист.

Всего медикам поступило 29 сообщений о нестандартных реакциях организма на вакцину. Среди них аллергические реакции, слабость, жар и сильная боль в месте укола.

С 27 декабря прошлого года вакцину в Норвегии получили 25 тысяч человек.

«Масштабные исследования [вакцин] не включали в себя пациентов в нестабильном состоянии и с серьезными заболеваниями, в них также участвовало очень мало людей старше 85 лет», — объясняют норвежские медики смерти пациентов. Они называют это «временным соотношением» летальных исходов и вакцинации. При этом медицинские власти страны не исключают, что побочные эффекты препаратов могут привести к более тяжелым симптомам уже имеющихся болезней и смерти у пожилых людей.

Источник: Новая газета



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