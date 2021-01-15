Fox – в сенате усомнились, что импичмент удастся завершить до прихода Байдена к власти

15.01.2021, 3:36, Новости дня

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Процесс по импичменту Дональда Трампа не удастся закончить до инаугурации Джо Байдена. Такое мнение высказал лидер Республиканской партии в сенате Митч Макконнелл. Он напомнил, что в прошлом подобные процедуры, требующие серьёзного и справедливого подхода, занимали несколько десятков дней, передаёт Fox News.

У нас есть заявления Митча Макконнелла о том, что произойдёт дальше. «Учитывая правила, процедуры и сенатские прецеденты, которые определяют процессы по делу об импичменте президента, фактически нет никаких шансов, что справедливый или серьёзный судебный процесс может завершиться до того, как избранный президент Байден будет приведён к присяге на следующей неделе», — пишет он.

«Сенат проводил три процесса по импичменту президента, — продолжает он. — Они длились 83, 37 и 21 день соответственно. Даже если этот процесс в сенате начнётся на этой неделе и будет скорым, финальный вердикт будет вынесен только после того, как президент Трамп покинет свой пост».

С нами на связи репортёр новостного портала RealClearPolitics Фил Уэгманн. То есть сенат считает, что эта попытка (отстранить. — ИноТВ) действующего президента выглядит маловероятной. Что вы об этом думаете, Фил?

ФИЛ УЭГМАНН, репортёр RealClearPolitics: Я думаю, мы многое узнаем о гражданском праве от (корреспондента Fox News в конгрессе. — ИноТВ) Чада Преграма в ближайшие дни. Он объяснит правила внутренней кухни сената.

Но, как мы видим, несмотря на то что сенат разделился пополам, Митч Макконнелл не собирается созывать экстренное заседание. И не стоит забывать, что Макконнелл и президент не испытывают друг к другу особой симпатии. Многие сенаторы-республиканцы возлагают вину на президента за то, что они потеряли большинство. И даже если Макконнелл не собирается поддержать импичмент, он, определённо, может сигнализировать остальным членам партии, что они могут голосовать так, как им велит совесть.

Дата выхода в эфир 13 января 2021 года.