Мнение: “Друг Реджеп” укололся

15.01.2021, 3:34, Разное

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Эрдоган на камеру укололся вакциной от коронавируса.

Укололся китайской вакциной произведенной Sinovac Biotch Ltd Официально заявленная эффективность этой вакцины – 91,25%, при этом уже после начала вакцинации, в некоторых странах ее реальная эффективность при массовом применении составила от 50 до 70%. Тем не менее, Турция закупила 50 млн. доз китайской вакцины и рассматривает вакцинацию как способ "вернуться к нормальному образу жизни, который существовал до эпидемии".

После вакцинации Эрдоган заявил, что есть люди, которые выступают против вацинации, но он уверен, что здравый смысл возобладает. После чего, призвал политических лидеров и депутатов, подать гражданам пример и начать вакцинацию с себя.

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