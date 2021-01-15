Степанов ответил, почему Украина не получила вакцину от коронавируса одной из первых, как того требовал Зеленский

15.01.2021, 3:32, Новости дня

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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире программы “Народ против с Наташей Влащенко” на канале “Украина 24” 14 января высказал уверенность в том, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в Украине начнется в феврале.

Об этом он заявил, отвечая на реплики журналиста Сергея Щербины. Тот напомнил, как в июле Степанов говорил в интервью “РБК-Украина”, что президент Владимир Зеленский ставил задачу Министерству иностранных дел “максимально двигаться в том направлении, чтобы Украина была одной из первых стран”, которые получат вакцину от коронавируса.

“На прошлой неделе я обратился с просьбой к четырем своим коллегам – министрам здравоохранения этих четырех стран (Италия, Германия, Франция и Нидерланды, которые сделали предзаказ на препарат от АstraZeneca. – “ГОРДОН”), чтобы Украина также получила приоритетное право на получение этой вакцины. На покупку. Вы же понимаете, что после изобретения будет целая очередь, чтобы получить какую-то квоту. Бесплатно никто не будет раздавать вакцину. Будет важно получить одними из первых. Мы со стороны Министерства здравоохранения будем достаточно активно проводить работу, чтобы получить вакцину”, – отмечал министр.

Журналист заявил, что Степанов провалил задание президента.

“Сегодня получают вакцины – 270 млн доз – страны Африканского союза. Во всей Европе вводятся COVID-паспорта; приложения для отслеживания тех людей, которые вакцинировались – в Венгрии, Польше, Дании, Исландии, Государстве Израиль. Это все происходит уже. Мы понимаем, что сегодня мы к этому максимально не готовы. То есть украинцы будут в изоляции из-за того в частности, что вы провалили задание президента”, – сказал Щербина.

Степанов ответил, что слова Щербины подтверждают, когда начали переговоры с компаниями-разработчиками и министрами здравоохранения стран, где их производят.

“Переговоры – это сложный процесс. В результате этих переговоров мы достигли результата, что в феврале начнем [вакцину] получать. Да, мы изначально рассчитывали, что это будет в феврале этого года. Мы сделали серьезные шаги со странами, где производятся вакцины. Февраль наступит через две недели и мы действительно начнем массовую вакцинацию в стране. И все, что вы говорите о паспортах и остальных документах, которые будут получать граждане ЕС, – их так же будут получать граждане Украины. Закупка вакцины – не просто какая-нибудь коммерческая вещь. Это вопрос, над которым работали и Минздрав и МИД, также президент общался с коллегами – лидерами стран, которые производят вакцины. Это напряженная работа”, – добавил он.

Степанов заявил, что в Минздраве сразу заявляли, что в Украине начнется вакцинация в феврале.

“Это было сразу сказано исходя из наших переговоров. Я точно знаю, что мы начнем вакцинироваться с февраля этого года. Это то, что у нас точно есть. Если мы ориентируемся на то, что у нас уже подписано с компанией Sinovac, это 700 тыс. доз, они нам должны поставить в течение 30 календарных дней со дня регистрации. Мы ожидаем, что они закончат регистрацию в январе, и мы начнем вакцинацию”, – сказал министр.

Он добавил, что сейчас все зарегистрированные вакцины получили одобрение лишь на экстренное использование.

“Такая страна, например, как Япония, которая привезла вакцины, не начинала вакцинацию и не будет начинать по крайней мере до начала марта. Они ждут, смотрят, что происходит в мире с вакциной. Мы должны знать, что ни одна вакцина не закончила третью стадию испытаний, ближайший срок окончания одной из вакцин – это конец 2021 года. Сейчас идет экстренное использование вакцин”, – подчеркнул Степанов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 14 января в Украине коронавирус подтвердили у 1,1 млн человек, 20 376 пациентов умерли, 837 тыс. – выздоровели.

Ляшко сообщал, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Первые 5% доз в рамках программы COVAX Украина ожидает в начале 2021 года. Позже он говорил, что Украина может получить дополнительно еще 8 млн доз. О том, что Украина получит 16 млн доз вакцины, 29 декабря заявлял министр Кабмина Олег Немчинов.

По словам Степанова, ведомство также ведет переговоры о закупке вакцины с тремя американскими и одной китайской компанией. Министр попросил временного поверенного в делах США в Киеве Кристину Квин, чтобы США рассмотрели Украину как приоритетного кандидата на получение вакцины в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях. В рамках этой инициативы Киев рассчитывает получить 6 млн доз вакцины, отмечал он.

Кроме того, 1,9 млн доз вакцины от китайского производителя Sinovac Biotech Минздрав планирует закупить у украинской компании “Лекхим”, которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года и в 2022 году планирует начать производство вакцины от COVID-19 от Sinovac в Харькове.

И.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что начать вакцинацию в Украине планируют 1 марта 2021 года. Степанов говорил, что цель министерства – чтобы вакцинация началась “хотя бы с февраля”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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