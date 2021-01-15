Видео: Второй импичмент Трампа: главное

15.01.2021, 3:26, Новости дня

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Дональд Трамп стал первым президентом США, которому палата представителей Конгресса выносила импичмент дважды. Зачем это нужно демократам сейчас, за несколько дней до инаугурации Джо Байдена? Правы ли те, кто утверждает, что Трамп окончательно сломлен и загнан в угол?

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