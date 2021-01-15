 

«Ситимобил» заблокировал таксопарк за допуск водителя, смотревшего порно при пассажирках

15.01.2021, 3:26, Новости дня
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Служба сервиса такси «Ситимобил» заблокировала весь таксопарк, в котором работал петербургский водитель, просматривавший порно при пассажирках в Петербурге, сообщили в пресс-службе сервиса.

«Мы проверили таксопарк, в котором работал петербургский водитель, и заблокировали его за нарушение правил. В ходе изучения информации, в том числе случая со второй пострадавшей от действий того же водителя, мы выяснили, что таксопарк допускал этого водителя на линию под другим аккаунтом», – рассказали РИА «Новости» в пресс-службе.

Отмечается, что в компании существует уникальный ID для каждого водителя, благодаря которому пресекаются все попытки повторной регистрации в другом таксопарке после блокировки. 

«Обойти отслеживание по ID возможно только при помощи фрода: по договоренности с таксопарком или украв аккаунт другого водителя. Оба эти случая являются злостным нарушением, поэтому мы приняли решение заблокировать таксопарк», – указал он.

В сервисе такси заявили, что будут следить за подключением новых водителей в Санкт-Петербурге, чтобы не допустить заблокированного водителя к подключению по подобной схеме через другой таксопарк.

Во вторник девушка опубликовала в Сети видеозапись, в которой рассказала, что таксист, перевозивший ее в Пулково, смотрел порнографию во время поездки и совершал развратные действия. После этого «Ситимобил» заблокировала таксиста. Позже в «Ситимобил» поступила информация еще об одной жертве водителя, из чего компания сделала вывод, что таксист использовал чужой аккаунт.



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