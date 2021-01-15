 

Венесуэла захотела наладить производство «Спутник V»

15.01.2021, 3:26, Новости дня
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Власти Венесуэлы обсуждают с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) возможность производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны, сообщила исполнительный вице-президент Боливарианской Республики Дельси Родригес.

«Следуя указаниям президента [Венесуэлы] Николаса Мадуро, мы провели рабочую встречу в формате видеоконференции с главой РФПИ и его заместителем для обсуждения производства и поставок вакцины «Спутник V» в первом триместре этого года», – приводит слова вице-президента Венесуэлы ТАСС.

В среду Венесуэла зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Позже стали известны сроки поставок вакцины «Спутник V» в Венесуэлу.

В конец декабря президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил главу российского государства Владимира Путина за помощь в вакцинации жителей страны от коронавируса.

Сын президента Венесуэлы Николас Мадуро Герра одним из первых в стране привился от коронавируса российской вакциной. Венесуэла получила первую партию российской вакцины от коронавируса 2 октября.



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