Развлекать детей не бросим

15.01.2021, 2:58, Разное

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Вся РФ в одной новости: ижевская епархия показала на Рождество детям представление с животными в нацистской форме.

Фото из соцсетей

Представление, подобное тому, что прошло в рождественские дни в Ижевске, в Государственном цирке Удмуртии, опытный шпрехшталмейстер мог бы объявить так:

— Весь вечер — на манеже, а наутро — в прокуратуре!

Что случилось? Может, на арене иллюзионист, как это у них водится, распилил женщину, а его заподозрили еще и в причастности к распилу бюджета? Может, фокусник опустил в пустой ящик пачку чистых листов бумаги, а потом извлек из него кипу избирательных бюллетеней с галочками за «Единую Россию»?

Нет, заинтересовавшейся цирковым зрелищем прокуратуре не придется разбираться с иллюзиями и фокусами. Все гораздо нагляднее. Рождественское мероприятие было организовано по заказу РПЦ, а циркачей одели в красноармейскую форму времен Отечественной войны. Кому же в этом историческом представлении противостояли красноармейцы на манеже? Да этим козлам-фашистам!

На роли козлов были назначены натуральные парнокопытные животные семейства полорогих, предусмотрительно прирученные человеком несколько тысяч лет назад. Одеть бедных козлов в немецкую военную форму, похоже, не удалось, и костюмеры ограничились накидкой со свастикой. В таком прикиде их и гоняли по арене, как сидорову козу, отважные красноармейцы-дрессировщики.

Что можно добавить к этой патриотической фантазии? Только то, что улицу, на которой находится здание цирка, переименовывать не пришлось — она и так называется Красноармейской.

Ни козлов, ни бегавшую по манежу в чем-то похожем на эсесовскую форму обезьянку в прокуратуру вызывать не станут. Как говорится, за козла ответят организаторы шоу, которые уже оправдываются. И местная епархия РПЦ, и администрация цирка заявляют, что они никакие не козлоумышленники и вовсе не собирались демонстрировать запрещенную законом нацистскую символику. Наоборот, намеревались вызвать презрение к ней и негодование публики. Наверное, так и было. Но что умели, то и продемонстрировали. И нам с вами не стоит удивляться, что политика проникла в цирк, так как цирк давно уже проник в политику. Фокусы с ящиком нам могут показать едва ли не в любом избиркоме, а думская оппозиция прогибается не хуже цирковых гимнастов. Есть и разница: в цирке видную роль играют коверные, а в политике невидную — подковерные.

Фото из соцсетей

Чтобы с ижевских товарищей в рясах и без них сняли ненужные подозрения, хочется (пока прокурор не слышит) кое-что им любезно подсказать. Пусть в лишнее оправдание себе заявят, что один из козлов, хоть и ходил со свастикой, был себе на уме. И якобы его кличка — Штирлиц.

После скандального ижевского шоу вряд ли кто-то в других цирках страны выступит с призывом: «Можем повторить!» — и внимание прокуроров, зоозащитников и антифашистов следует переключить на зоопарки. Там еще не наблюдалось подобных всплесков патриотизма, а ведь, чего доброго, придет кому-то в голову устроить в зоопарке шоу на тему Нюрнбергского процесса. Тем более что звери уже за решеткой.

Борис Бронштейн

обозреватель «Новой»

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