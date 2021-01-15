Мнение: Долгосрочные источники

15.01.2021, 2:56, Разное

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У государства нет долгосрочных источников, которые бы позволили существенно снизить налоговую нагрузку, полагает статс-секретарь – замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

На понятном языке это означает, что в обозримом будущем ни о каком снижении налогов в России речь идти не может. А так как найти долгосрочный источник нельзя, его можно только создать, то можно с уверенностью говорить лишь об одном: налоги в России теперь всегда будут иметь только фискальную функцию. Ни о какой стимулирующей политике разговора не будет.

Не получается как-то в России с капитализмом. Два раза пытаются – и оба раза что-то не то выходит. У нынешнего, второго, раза конец будет примерно таким же, как и в первый раз: экономическая модель сама себя сожрет, после чего придет срок и ее политическому оформлению. После чего придется долго, сложно и даже мучительно искать новую модель, и уже в ее рамках выстраивать те самые "долгосрочные источники", которые позволят новой экономике маневрировать в разных ситуациях. В рамках этой модели шансов уже нет, в чем, собственно, замминистра финансов и отчитался.

Проблема здесь только в одном: смена модели всегда означает и смену управляющей ее страты. А так как в России власть и собственность представляют собой дуальную пару, в которой одно невозможно отделить от другого, то экономический крах и необходимость перехода к другой модели экономики однозначно и гарантировано приводят к полной смене нынешней гангстерской политической надстройке. Понятно, почему наше ворье будет держаться до последнего: оно не может сдать пост, так как это будет означать для нее не только передачу власти, но и конфискацию собственности. Это, кстати, все равно неизбежно, но всегда хочется оттянуть неприятный момент как можно дальше.

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