 

Das Erste – президентство Трампа окончено, а «мученичество» только начинается

15.01.2021, 2:42, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Второй импичмент Дональда Трампа не является умным политическим ходом, считает журналист Себастьян Гессе. В своей статье для Das Erste он отмечает, что теперь многие сторонники президента ещё сильнее убедятся в легенде о старой элите, желающей уничтожить Трампа: сам же Трамп закрепится в образе «мученика». Кроме того, сам импичмент имеет исключительно символическое значение.


Reuters

Второй импичмент Дональда Трампа не является политически умным решением, пишет журналист Себастьян Гессе в своей статье для Das Erste. Он отмечает, что даже без второго импичмента Трамп вошёл бы в историю как крайне сомнительный президент, «провальный политический эксперимент», при котором республиканцы потеряли не только Белый дом, но и сенат и палату представителей.

Как пишет Гессе, посттрамповская эпоха могла бы начаться с жестов, максимально контрастирующих с культурой, созданной самим Трампом. К примеру, с отказа от жажды мести, раздражительности и недоброжелательности.

Однако новый импичмент Трампу не привёл к объединению раздробленной нации, пишет Гессе. Более того, он только подпитывает легенду о том, что старые элиты хотят уничтожить Трампа, поскольку он объявил им бой. Миллионы американцев, верящих в эту теорию, видят в импичменте её доказательство. Президентство Трампа окончено, а его будущее в качестве «мученика» только начинается, отмечает автор.

Более того, второй импичмент имеет чисто символическое значение, подчёркивает Гессе. Сенат сможет вынести по нему решение лишь тогда, когда Трамп и так покинет кресло президента. Гессе также отмечает, что наличие необходимых для осуществления импичмента двух третей голосов маловероятно и на этот раз. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.11 / Ресторатор Борисов: “Карантин выходного дня” – это вызов, на который у бизнеса нет ответа

16.11 / Лидеры партий начали поздравлять Санду с победой на выборах в Молдавии

26.08 / Минфин Украины привлек в бюджет 900 млн грн от продажи облигаций

25.06 / Что изменится в жизни россиян с 1 июля

10.10 / Собянин: Заболеваемость коронавирусом в Москве вышла на апрельский уровень

17.11 / Путин заявил, что Россия вместе с Турцией будет контролировать режим прекращения огня в Нагорном Карабахе

20.11 / Азербайджанские военные вошли в город Агдам в Нагорном Карабахе

30.08 / Названа причина крушения Су-27 весной в Крыму

23.12 / Деркач: Кинотеатрам выплатили 4 млн грн, а сотрудникам – по 8000 грн помощи. Я удивлен. Что-то приятное для бизнеса власти Украины все-таки делают

31.08 / В Москве избили оппозиционера Егора Жукова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска