Берлин призвал не отдавать цензуру аккаунтов на откуп менеджерам Кремниевой долины

15.01.2021, 2:32, Новости дня

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Менеджеры высокотехнологичных корпораций США не должны решать вопрос о свободе выражения мнения в социальных сетях, сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

«Насилие в Вашингтоне показывает, что мы не можем отдавать на откуп ответ на вопрос, как не допустить разжигания ненависти в сети и где проводить линию между ним и свободой выражения мнения, только лишь менеджерам в Кремниевой долине. Это нуждается в ясных правовых правилах», – сообщил Маас в соцсетях, передает ТАСС.

Напомним, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США Дональда Трампа. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской администрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat.

9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала блокировку аккаунтов Трампа ударом по декларируемым Западом демократическим ценностям.