Байден собрался потратить на борьбу с коронавирусом 1,9 трлн долларов

15.01.2021, 2:32, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден намерен выделить около 1,9 трлн долларов на меры борьбы с эпидемией вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) в США, стимулирование американской экономики и оказание помощи населению, свидетельствует текст плана политика.

В документе констатируется, что предлагаемый Байденом пакет мер поможет «спасти экономику США и начать побеждать вирус». Подчеркивается, что план является «амбициозным, но выполнимым». Около 400 млрд из 1,9 трлн долларов предполагается выделить непосредственно на борьбу с пандемией. Около 1 трлн долларов должны быть направлены на оказание помощи населению, остальное – на стимулирование экономики, передает ТАСС.

Согласно плану, до 2 тыс. долларов суммарно увеличиваются прямые ежемесячные выплаты американцам. Документ содержит призыв к повышению минимальной почасовой оплаты труда в США до 15 долларов и введению дополнительных льгот. Также Байден считает нужным, в частности, выделить 50 млрд долларов на расширение программ тестирования на заражение новым коронавирусом. Еще 130 млрд, по мнению демократа, следует направить на поддержку безопасного возобновления работы школ при личном присутствии учащихся.

Избранный президент США также предлагает предоставить 350 млрд долларов местным властям на ликвидацию имеющегося бюджетного дефицита. Предусматривается выделение 15 млрд долларов на кредиты малому бизнесу.

В опубликованном письменном заявлении лидеры демократов в Конгрессе США приветствовали программу Байдена. «Объявленная сегодня [в четверг] вечером программа новой администрации Байдена и Харрис является правильным подходом», – отметили спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси и Чак Шумер, который после инаугурации станет лидером демократического большинства в Сенате. Они пообещали, чтобы обе палаты американского законодательного органа одобрят инициативу Байдена.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 23,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 386,9 тыс. человек.

Напомним, 5 января Байден пообещал американцам выплаты в 2 тыс. долларов в качестве поддержки в условиях распространения коронавируса в случае победы демократов на выборах. При этом в конце декабря 2020 года Сенат США отказался давать американцам деньги без расследования нарушений на выборах и установления ответственности соцсетей.

28 декабря действующий президент США Дональд Трамп подписал проект бюджета на 2021 финансовый год, в котором предусматривались выплаты в 600 долларов, однако потребовал, чтобы после подписания бюджета Конгресс рассмотрел вопрос об увеличении компенсаций в рамках мер стимулирования экономики до 2 тыс. долларов. Палата представителей США согласилась и проголосовала за увеличение прямых выплат. Однако в Сенате республиканцы заблокировали предложение демократов проголосовать по выплатам до рассмотрения вопроса о преодолении вето Трампа на оборонный бюджет. Трамп наложил вето, потребовав снять с технологических компаний защиту от исков. Трамп также требует расследовать предполагаемые нарушения на выборах президента. В результате республиканцы одновременно поддержали требования Трампа по выборам и соцсетям, однако не выполнили требование главы Белого дома об увеличении прямых выплат. Демократы призвали выделить налогоплательщикам по 2 тыс. долларов без предварительных условий.