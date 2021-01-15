 

Американский Институт Катона назвал экономиста Илларионова бывшим сотрудником

15.01.2021, 2:04, Разное
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…после публикации о штурме Капитолия.

Американская исследовательская организация Институт Катона назвала экономиста Андрея Илларионова бывшим старшим научный сотрудником. В описании на сайте говорится, что он работал в учреждении с 2006 по 2021 год.

Скриншот с сайта Института Катона

Сам Илларионов информацию об уходе из организации пока не комментировал.

Накануне руководство Института Катона начало проверку в отношении научного сотрудника из-за его публикации в блоге. 8 января Илларионов опубликовал пост в «Живом журнале», в котором назвал протесты в Вашингтоне мирными, а штурм Капитолия «ловушкой» полиции и провокацией активистов Black Lives Matter. Он также сравнил штурм с поджогом Рейхстага в 1933 году.

Издание Politico отметило, что слова Илларионова не соответствуют официальной позиции организации — на следующий день после событий в Вашингтоне Институт Катона назвал беспорядки «прямой атакой на Конституцию США, верховенство права и нашу конституционную республику».

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Несколько тысяч сторонников Трампа 6 января прорвали полицейские кордоны и ворвались в Капитолий, когда в здании заседали конгрессмены. Протестующие разбивали стекла, выносили имущество и занимали офисы конгрессменов. Власти ввели в Вашингтон Нацгвардию из соседних штатов и спецназ ФБР. В результате беспорядков погибли пять человек, в том числе офицер полиции.

Источник: Новая газета



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