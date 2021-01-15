 

Скончался юрист Сергей Нижний. Он входил в ближайшее окружение Зеленского

15.01.2021, 1:44, Новости дня
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В четверг, 14 января, скончался украинский юрист, соуправляющий партнер юридической компании HillMont Partners Сергей Нижний. Об этом изданию “ГОРДОН” сообщили его близкие.

Нижний умер после тяжелой болезни. У него остались жена и трое детей.

Сергей Нижний родился в 1980 году. Он входил в ближайшее окружение действующего президента Украины Владимира Зеленского. В частности, он консультировал студию “Квартал 95”, худруком которой был Зеленский до избрания главой государства. Кроме того, он был одним из спонсоров президентской кампании Зеленского. 

В 2007 году Нижний баллотировался в Верховную Раду по списку “Нашей Украины – Народной самообороны”, но в парламент не прошел. Был помощником нардепа от НУНС Николая Катеринчука. 

В 2009-м Нижний получил адвокатскую лицензию. В 2016-м стал одним из основателей юридической компании HillMont Partners. На сайте фирмы отмечается, что Нижний специализировался на сопровождении коммерческих, инвестиционных и трансграничных споров. Пресс-служба компании называет его “одним из самых сильных судебных юристов в Украине в наиболее сложных спорах между инвесторами и в конфликтах инвесторов с государством”.

Редакция “ГОРДОН” выражает соболезнования родным и близким Сергея Нижнего.


Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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