 

Венгрия договорилась о покупке китайской вакцины от коронавируса

15.01.2021, 1:44, Новости дня
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Венгрия станет первой страной Евросоюза, которая купит китайскую вакцину против коронавируса. Об этом 14 января сообщило агентство Reuters.

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш заявил, что поставки вакцины от COVID-19 по программе ЕС осуществлялись медленно, небольшими партиями, по 100 тыс. доз в неделю. Из-за этого Венгрия ведет переговоры о покупке вакцин с Россией и Китаем.

Первая партия китайских вакцин компании Sinopharm будет включать до 1 млн доз препарата. Поставка из Китая зависит от того, насколько быстро венгерские органы здравоохранения санкционируют использование препарата, отмечает агентство.

Государственная китайская фармацевтическая компания Sinopharm заявила об эффективности своей вакцины от коронавируса на уровне 79,34%. Об этом сообщило агентство Reuters 30 декабря.

В статье The Conversation отмечалось, что в Китае четыре производителя разрабатывают как минимум пять вакцин против COVID-19. Некоторые из них можно хранить в обычных холодильных камерах, что значительно упростит транспортировку.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 15 января 2021 года, в Венгрии с начала пандемии COVID-19 выявили у более чем 347 тыс. человек. От этой болезни в стране скончалось 11 066 человек, а выздоровело более 220 тыс.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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