Раскрыты сроки завершения строительства «Северного потока – 2»

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15.01.2021, 1:38, Новости дня
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Строительство «Северного потока – 2» планируется завершить в июне 2021 года, сообщают западные информационные агентства со ссылками на источники и график работ.

Трубоукладчик «Фортуна» закончит работу в водах Дании в конце мая, после чего продолжит работы в Германии, они должны закончиться в июне, сообщил Bloomberg, передает ТАСС.

Немецкий и датский регуляторы пока не прокомментировали эти сведения, также оператор проекта Nord Stream 2 пока не ответил на запрос.

Ранее в четверг датская сторона сообщила, что строительство газопровода «Северный поток – 2» в водах Дании возобновится на этой неделе.

В МИД РФ заявляли, что Москва не сомневается в успешной реализации газопровода «Северный поток – 2», несмотря на давление США.



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