Twitter разблокировал аккаунт «Спутник V»
15.01.2021, 1:38,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Американская социальная сеть Twitter разблокировала аккаунт российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», заблокированный несколько часов назад.
Аккаунт вакцины в Twitter на данный момент активен, последний пост в профиле был опубликован пять часов назад. В посте идет речь о том, что препарат планируется представить на одобрение европейским властям.
Напомним, несколько часов назад Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины «Спутник V». «Действие этой учетной записи временно ограничено», – говорилось в описании блокировки.
Смотреть комментарии → Комментариев нет