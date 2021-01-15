 

Twitter разблокировал аккаунт «Спутник V»

15.01.2021, 1:38, Новости дня
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Американская социальная сеть Twitter разблокировала аккаунт российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», заблокированный несколько часов назад.

Аккаунт вакцины в Twitter на данный момент активен, последний пост в профиле был опубликован пять часов назад. В посте идет речь о том, что препарат планируется представить на одобрение европейским властям.

Напомним, несколько часов назад Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины «Спутник V». «Действие этой учетной записи временно ограничено», – говорилось в описании блокировки.



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