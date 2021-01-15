Падал прошлогодний снег

15.01.2021, 1:10, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Старые и новые песни ТВ.

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Исследовательская компания Mediascope, занимающаяся телеизмерениями, посчитала, каким фильмам и программам отдали предпочтение зрители в Новый год. Самым популярным стало по традиции новогоднее обращение президента Путина на Первом канале. Хотя транслировали его почти все каналы, но, как всегда, именно на Первом президентское обращение собрало максимальную аудиторию (доля 29,8%). Трудно представить, что подавляющее большинство зрителей в Новый год не может приступить к праздничному застолью без напутственного слова Пастыря.

Просто с работающим фоном телевизором многие россияне сверяют часы, чтобы не пропустить заветный бой курантов и вовремя откупорить шампанское.

А вот что с подлинным энтузиазмом смотрели россияне 31 декабря. В первую десятку вошли фильмы «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница», «Любовь и голуби» и «Ирония судьбы, или С легким паром». И такая картина с небольшими вариациями наблюдается не первый год. Поэтому в новогодние дни старые фильмы по всем каналам идут практически нон-стоп. «Девчата», «Бриллиантовая рука», «Джентльмены удачи», «Золушка» — непременное украшение праздничного «меню» российских зрителей и залог рейтингового успеха.

Первый канал, отмечавший в минувшем году 25-летний юбилей, к этому привычному набору добавил «нарезку» из лучших новогодних программ разных лет, а также посвятил отдельный предновогодний выпуск шоу Максима Галкина «Сегодня вечером» 25-летию своего новогоднего «хита» «Старые песни о главном». Участники проекта с благодарностью вспоминали «лихой» 1995-й, когда у многих почти не стало работы, а тут такое шикарное предложение. «Казалось, человека забыли навсегда, — признался Лев Лещенко, — а «Старые песни о главном» стали моим вторым рождением».

Один из авторов «Старых песен» Константин Эрнст рассказал, как родился их замысел. Все в ту пору искали национальную идею, которая могла бы объединить растерявшихся от перемен людей, а оказалось, что ее и искать не надо. Вот она, национальная идея или скрепа, как сказали бы сегодня: наше общее прошлое, в котором есть чем гордиться, и наши любимые задушевные песни, которые знают и поют все — от мала до велика.

К песням добавилось и наше любимое старое кино. 45 лет «Иронии судьбы» тоже отметили в шоу Максима Галкина. Феномен же. 45 лет зрители с той же регулярностью, что и герои фильма, каждое 31 декабря посещавшие баню, смотрят «Иронию судьбы», без которой, кажется, и Новый год не наступит. Чистое волшебство, равного которому за истекшие несколько десятилетий ничего не появилось.

А прошлое кажется сном. Или стало казаться многим сном золотым — по контрасту с неприглядным настоящим и от страха перед неведомым будущим, о котором известно только то, что оно зависит от того, куда поведет страну наш президент (именно так ответил Дмитрий Песков на вопрос Владимира Соловьева, что ждет страну в ближайшие годы).

Президент, впрочем, тоже ищет и находит духовные скрепы именно в прошлом — тут он и ТВ едины в постоянном обращении к достижениям и победам давно минувших лет. Ну а зрители — народ ведомый. Недаром в списке десяти самых рейтинговых проектов года лидируют военный парад к 75-й годовщине Победы, авиационный парад, посвященный тому же славному юбилею, и праздничный канал на Первом 9 мая.

Но случилась на новогоднем ТВ и сенсация: шоу Ивана Урганта CIAO, 2020! показанное на Первом канале трижды (30 декабря, 1 января и в ночь на 14 января), собрало за новогодние каникулы около 7 млн просмотров на официальном сайте канала и YouTube-канале проекта и 9,5 миллиона просмотров в соцсетях.

Шоу стало трендом и итальянского YouTube, получив одновременно восторженные рецензии в ведущих итальянских СМИ.

«Самое смешное шоу конца года… Оно называется CIAO, 2020! и представляет собой отличную пародию на итальянскую эстраду 80-х… Комическое шоу, особенность которого в том, что все участники говорят по-итальянски…» «Единственный настоящий итальянский Новый год на ТВ — шоу Ивана Урганта. И если вы о нем не слышали, тем хуже для вас. Иван заранее отметил новогоднюю ночь на Первом сенсационным шоу CIAO, 2020! — своеобразным фестивалем Сан-Ремо в формате, где в образе воображаемого дирижера Джованни Урганти представил в макаронном стиле певцов, вдохновленных нашими 80-ми…» «2020-й рисковал войти в историю как один из самых печальных. Здесь, в Италии, мы были готовы провести Новый год взаперти, кое-как дотянуть до полуночи и упасть спать, а вместо этого танцевали в гостиных и на балконах под CIAO, 2020! Это ретрошоу свело итальянцев с ума…» «Прыжок в прошлое, вызывающий улыбку».

Иван Ургант с командой стилизовали свою новогоднюю программу под итальянские шоу 70–80-х. Но, в отличие от создателей «Старых песен о главном», давших «второе рождение» старым песням и исполнителям, перевели на итальянский язык песни, получившие популярность в разных сегментах аудитории в 2020 году, а также несколько русских хитов прошлых лет: «Пять минут» из «Карнавальной ночи», «Я спросил у ясеня» из «Иронии судьбы». Кумиры нынешних молодых Клава Кока, Niletto, Little Big, Иван Дорн, Егор Крид, Монеточка, актрисы из сериала «Чики», Александр Паль, Гарик Харламов, Ольга Бузова, «старички» Филипп Киркоров и Николай Басков — все отлично вжились в атмосферу и стиль итальянских шоу 80-х, не произнеся ни слова на русском. А поют и говорят они, как выяснилось позже, не на выдуманном итальянском, как Абдулов и Фарада у Марка Захарова в «Формуле любви», а на самом что ни на есть настоящем, которым участникам шоу пришлось «овладеть» всего за три недели, в течение которых снималось шоу.

Российским зрителям старшего возраста не могли не вспомниться «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады», которые традиционно демонстрировало Центральное ТВ глубоко в новогодней ночи, а также популярнейший в 80-х фестиваль итальянской музыки в Сан-Ремо, приоткрывавший советским людям окно в Европу. Челентано, Тото Кутуньо, Аль Бано, Пупо, Риккардо Фольи — они были кумирами, их песни в ту пору звучали буквально из каждого окна, рождая несбыточные, казалось, грезы о неведомой, но восхитительной Италии.

Ностальгию по собственной молодости испытали, видимо, и некоторые итальянцы, восторженно отреагировавшие на российский комедийный проект. Но этот «прыжок в прошлое» они совершили, смеясь и восхищаясь точностью, остроумием и изобретательностью чужой пародии на свои ТВ и эстраду далеких 80-х. И кажется, не нашлось среди итальянской аудитории особо чувствительных зрителей, расценивших пародию Урганта как посягательство чужестранцев на дорогие их сердцу «скрепы».

Еще Маркс рекомендовал человечеству, смеясь, расставаться со своим прошлым. Не всем дано.

Ирина Петровская

Обозреватель «Новой»

—