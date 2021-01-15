 

Нардеп Гришина: С февраля суммы в платежках уменьшатся на 500-600 грн

15.01.2021, 0:50, Новости дня
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Новые тарифы на газ вступят в силу 19 января, сообщила в своем Telegram-канале народный депутат от фракции “Слуга народа” Юлия Гришина.

По ее словам, сегодня вечером прошло онлайн-совещание народных депутатов с премьер-министром и главой НКРЭКУ , где обсуждалось снижение цен на газ. 

По итогам встречи депутатам стало известно, что максимальная цена на газ по Украине составит 6,99. тариф на распределение – максимум 1,79 грн.

“Цена будет почти одинаковой по стране, без значимых различий, как сейчас. Общая сумма в платежках с 1 февраля уменьшится на 500–800 грн”, – написала Гришина.

Нардеп отметила, что правительство примет постановление о тарифе на газ 15-го или 18 января, а утвердят новые тарифы уже 19 января.

В Украине тарифы для населения на услуги распределения и транспортировки газа выросли с 1 января 2021 года. Согласно тарифам 55 газоснабжающих компаний, в текущем месяце стоимость газа будет составлять от 6,99 до 10,8 грн за 1 м³. У большинства поставщиков газ подорожал примерно на 1 грн. Кроме того, в 2021 году выросли тарифы на транспортировку газа (в среднем почти в два раза: в этом году стоимость услуг распределения природного газа составит около 2 грн за 1 м³ против 1,2 грн в прошлом году). Также в Украине повысились тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал).

После повышения тарифов в Полтаве, Львове, Одессе, Виннице, Краматорске, Херсоне и других городах люди выступили против повышения цен на газ. С начала января они проходили в Прикарпатье, Полтавской и Харьковской областях. В нескольких населенных пунктах протестующие перекрывали дороги.

Президент Украины Владимир Зеленский поставил правительству задачу срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

13 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства сказал, что Кабмин введет госрегулирование цены на газ для населения, во время карантина она не превысит 6,99 грн за м³.

14 января в “Нафтогазі” заявили, что готовы отпускать по регулируемой цене.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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