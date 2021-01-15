Политика: Цензура американцев создает успех изобретению русских

15.01.2021, 0:44, Новости дня

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Цензура, которой хозяева Twitter, Google и Facebook подвергли Трампа и его сторонников, привела к глобальным последствиям. Десятки миллионов пользователей по всему миру, включая президентов, премьеров и главу ЦИК РФ Эллу Памфилову, отказались от использования мессенджеров и соцсетей, принадлежащих американцам. И стали пользоваться инструментом, придуманным русскими.

«Возможно, мы являемся свидетелями крупнейшей цифровой миграции в истории человечества», – сообщил интернет-бизнесмен российского происхождения Павел Дуров, основатель мессенджера Telegram и соцсети «ВКонтакте». По словам предпринимателя, только с 9 по 12 января количество пользователей созданной им системы обмена сообщениями выросло на 25 млн. В целом число землян, зарегистрированных в Telegram, перевалило за полмиллиарда.

Среди новых пользователей, открывших свои каналы в Telegram, – девять руководителей государств, сообщил Дуров. Он упомянул президента Бразилии Жаира Болсонару и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. К слову, президент Турции продемонстрировал знакомство с трендами соцсетей и первым делом разместил фото с котиком. Ранее в Telegram из других мессенджеров перешли президент Франции Эммануэль Макрон и израильский премьер Биньямин Нетаньяху. В четверг вечером в Центризбиркоме России сообщили, что глава ЦИК Элла Памфилова и ее коллеги также начали пользоваться Telegram вместо мессенджера WhatsApp, принадлежащего американскому IT-гиганту Facebook.

Очевидно, что причина, побудившая того же Эрдогана отказаться от использования WhatsApp, – это идеологическая цензура, которой менеджеры Facebook, Twitter и Google ранее подвергли аккаунты президента США Дональда Трампа и его сторонников. Ранее лондонская Telegraph сообщила, что Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США после того, как туда устремились трамписты. Только с минувшей среды по воскресенье мессенджер, созданный россиянином, в Штатах скачали около 545 тыс. раз.

Всплеск начался после блокировки аккаунтов Трампа в Twitter и Facebook и отключения альтернативной соцсети Parler, популярной среди сторонников президента США. «Для нас большая честь, что политические лидеры, а также многочисленные общественные организации полагаются на Telegram для борьбы с дезинформацией и распространения информации о важных проблемах», – написал Дуров в Telegram. По мнению экспертов, серьезную лепту в массовый отказ от WhatsApp (и, соответственно, переход в иной мессенджер) внесли новые соглашения, которые предписывают передачу данных пользователей владельцам мессенджера – компании Facebook.

Понятно, что люди заинтересованы в том, чтобы сетевые сервисы были предсказуемы, безопасны и защищены от политических пертурбаций, при этом выбор безопасных мессенджеров явно сужается, сказал газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.

«Информация о 25 млн новых пользователей Telegram – это не пиаровское заявление Дурова, а факт, который показывают независимые замеры.

Речь идет о всемирной аудитории, не только русскоязычной, – отметил собеседник. – Пики роста аудитории мессенджера Telegram наблюдались неоднократно и ранее. Предпосылками для них были как политические, так и экономические события и новости – социальные потрясения в ряде стран, блокировки мессенджеров, теперь вот события вокруг повсеместной блокировки Трампа. Так что расти на волне офлайновых потрясений для Telegram привычное дело».

Напомним, что наиболее популярные сервисы глобальной Сети находятся под контролем гигантов американской цифровой индустрии, которых можно пересчитать на пальцах одной руки. Тот же WhatsApp, который создали и раскрутили программисты и IT-бизнесмены Брайан Эктон и Ян Кум (к слову, уроженец Киева), купил Facebook в середине 2010-х. Тот же интернет-гигант приобрел соцсеть для публикации фото Instagram. Самый популярный видеохостинг в мире YouTube не создан, но перекуплен компанией Google. Крупнейший магазин для скачивания приложений AppStore принадлежит компании Apple. Неприятности соцсети Parler начались именно с блокировки на этом сервисе.

Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, крупнейшие IT-фирмы, собирательно именуемые Big Tech, своими действиями во время президентской кампании в США фактически провозгласили конец свободы слова. Но представления о незаменимости утвердившихся мессенджеров и соцсетей сильно преувеличены, отметил в своем телеграм-канале российский сенатор Алексей Пушков. «Facebook, как и другие социальные сети, может доиграться со своим стремлением к политическому контролю и диктату до того, что утратит немалую часть своей популярности. И им появятся альтернативы, и не только Telegram, но и другие», – констатировал политик.

Строго говоря, Telegram нельзя считать исключительно российской разработкой. Павел Дуров, напомним, покинул Россию еще в 2014 году и заявил, что не собирается возвращаться.

Компании, которым де-юре принадлежит мессенджер, регистрировались в офшорах, сам бизнесмен – теперь житель также офшорного островного государства Сент-Китс и Невис. С другой стороны, Forbes регулярно включает долларового миллиардера Дурова в список именно российских богатейших предпринимателей (30-е место по данным на 2020 год). Один из многочисленных манифестов бизнесмена, опубликованных «ВКонтакте» в 2014-м, был посвящен семи причинам не уезжать из России.

Очевидно, что Дурова нельзя назвать «человеком Москвы», лояльным российскому руководству. При этом он весьма невысокого мнения о Соединенных Штатах, которые в очередном манифесте (от мая прошлого года) назвал полицейским государством с посредственным средним образованием, недоступным здравоохранением и ограниченной культурной жизнью. Переносить бизнес в калифорнийскую Кремниевую долину Дуров считает бесперспективным и невыгодным делом из-за высоких налогов. По своим экономическим воззрениям бизнесмен либертарианец, а на политической карте – антиглобалист и противник транснациональнальных монополий, судя по недавним заявлениям.

«Но изначальные корни проекта – российские, ведь его создавали наши ребята, выходцы из «ВКонтакте», а уже экономические и политические причины для переноса юридического лица Telegram Group в другие юрисдикции вторичны», – отметил Плуготаренко. При этом эксперт считает, что имидж Telegram как независимого проекта, не связанного с теми или иными правительствами, идет на пользу Дурову и его бизнесу. «Дистанцирование от транснациональных медиа- и интернет-корпораций используется для роста узнаваемости и популярности», – полагает Плуготаренко.

«Мы все-таки считаем Telegram русским в том плане, что Павел Дуров из России. Мы гордимся, что очень прогрессивный мессенджер создан в нашей стране так же, как до этого Дуров сделал «ВКонтакте», – заметил Александр Малькевич, первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного общества.

Российские социальные сети, мессенджеры, IT-стартапы по сравнению с западными аналогами ведут куда более дружественную политику по отношению к пользователям, указал собеседник. «Но западные гиганты топят своих российских конкурентов, не пускают на мировой рынок именно потому, что никому не нужны соперники, которые способы отъесть часть пирога. Нас там не ждут, и нас будут пытаться вытолкнуть оттуда», – полагает Малькевич. Ранее в Сети появились сообщения о том, что компания Apple может в ближайшее время удалить Telegram из своего магазина приложений App Store, отмечает РИА «Новости».

В четверг министерство торговли США выпустило постановление, которое позволяет ужесточить контроль за сделками в сфере информационных технологий. В этом документе РФ и Китай названы «враждебными иностранными государствами».

По мнению Малькевича, российскому IT-бизнесу не следует рассчитывать на включение в игру на американском и западных рынках. «Нам не нужно ломиться в закрытые для нас европейские и североамериканские двери. Зачем? На самом деле миллиарды людей живут в других макрорегионах, и работать нужно с ними. Нас там ждет настоящий успех. Перспективно двигаться в сторону стран БРИКС – Китая, Индии, Бразилии, Южной Африки», – полагает эксперт.

Сейчас компаниям с российскими корнями необычайно сложно выходить на международные рынки, в свою очередь подтвердил Плуготаренко. «Тут и разница в капитализации – на порядки, и неблагоприятная конъюнктура, и геополитические факторы. Но именно поэтому надо пытаться это делать. И в этом вопросе государство должно подставлять IT-компаниям свое плечо, помогать с международной экспансией, как бы сложно это ни выглядело», – подытожил руководитель РАЭК.

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