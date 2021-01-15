Путин призвал СК оперативно реагировать на киберугрозы

15.01.2021, 0:44, Новости дня

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Президент РФ Владимир Путин призвал Следственный комитет РФ оперативно реагировать на новые угрозы, в том числе связанные с киберпреступностью.

«Накопленную следственную практику необходимо своевременно обобщать и анализировать, оперативно реагировать на тенденции и изменения криминогенной обстановки, на новые угрозы, связанные в том числе с киберпреступностью», – приводит ТАСС текст поздравления президента по случаю десятилетия образования Следственного комитета России.

Глава государства также подчеркнул важность профилактической составляющей в работе ведомства. Он попросил уделять самое серьезное внимание не только выявлению, но и устранению условий, способствующих совершению преступлений. Вести эту работу необходимо системно, в координации с другими ведомствами, органами исполнительной и законодательной власти, заметил президент.

При этом уровень профессиональной подготовки самих следователей должен постоянно расти, уверен Путин. «В этом – основа результативности вашей работы», – отметил он.

Глава государства также поздравил работников и ветеранов ведомства с 10-летием образования Следственного комитета. «Благодарю за службу в интересах РФ и наших граждан, желаю вам успехов», – заключил президент.

Напомним, 17 ноября минувшего года президент РФ Владимир Путин отметил, что ситуация с глобальной и региональной безопасностью остается сложной в связи с возросшими масштабами киберпреступности, международного терроризма и наркотрафика.

В сентябре глава государства оценил необходимость создания в РФ киберполиции.